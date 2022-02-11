/678763/أنجلينا-جولي-تنهار-بالبكاء-بسبب-العنف-ضد-المرأة-وتطالب-مجلس-الشيوخ-الأمريكي-بتجديد-قانون-العقوبة

خرجت الفنان الأمريكية انجلينا جولي لتدافع بكل قوتها، عن المرأة التي تتعرض للعنف يشكل ملحوظ، مطالبة مجلس الشيوخ الأمريكي بضرورة تجديد قانون عقوبة العنف ضد المرأة.

دوت الخليج يرصد مطالبات انجلينا جولي لمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن المرأة

وقالت أنجلينا جولي خلال مجالستها مع مجلس الشيوخ الأمريكي: «بالوقوف هنا، في مركز قوّة أمّتنا، لا يمكنني التفكير إلّا في كلّ شخص يشعر بالعجز بسبب المعتدين عليه والنظام الذي يفشل في حمايته».

انجلينل جولي تبكي بسبب العنف ضد المرأة

وتابعت باكية: «عندما يصمت الكونغرس تجاه تجديد قانون العنف ضدّ المرأة لمدّة عقد، فإنّ هذا يعزّز الشعور بانعدام القيمة، ولهذا السبب يعدّ تمرير هذا القانون أحد أهم الأصوات في مجلس الشيوخ الأميركيّ».

استجابة مجلس الشيوخ لانجلينا جولي

ومن جانبه، استجاب مجلس الشيوخ برئاسة السيناتور ديك دوربين، لمطالبات أنجلينا جولي مؤكدا على الوصول لحل جذري، يرضي الطرفان، وتمّ اعتماد بند كان من شأنه أن يمنع الشركاء غير المتزوّجين من امتلاك أسلحة، إذا ثبتت إدانتهم بالعنف المنزليّ.

إنسانية النجوم الأمريكان تصل إلى أديل

الجدير بالذكر، أن المشاهير الأجنبية، هم الأكثر إنسانية من بين النجوم، فكانت قد ظهرت المطربة أديل في فيديو، تداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، فيديو لها وهي منهارة بالبكاء بسبب إصابة فرقتها بفيروس كورونا، كانت قد نشرته عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت أديل وهي منهارة بالبكاء، بعد الغاء جميع حفلاتها واصابة فرقتها بفيروس كورونا المستجد، ومن هنا بدأ تعاطف الجمهور مع النجمة العالمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما جعلها تتصدر مؤشرات البحث وتريندات المواقع الشهيرة في ذلك الوقت، متحدثين عن إنسانيتها، وقلبها الحساس.

أديل تعلن إلغاء جميع حفلاتها الغنائية

واعتذرت أديل في بداية الفيديو لجمهورها، قائلة: أنا أسفة جدا.. لقد حاولنا وبذلنا كل ما في جهدنا لإقامة الحفلات، لكن تم تدمير كل شيء إنها لا تستطيع فعل شيء، وتم تأجيل الحفلات بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكشفت أديل أن نصف فريقها الغنائي؛ أصيب بـ فيروس كورونا، فقالت: أنا أسفة للغاية، لقد كنا ننتظر هذه الحفلات كثيرا، وأنا مستاءة للغاية وأشعر بالإحراج كثيرا، وأعتذر لكل شخص كان سيحضر الحفل.