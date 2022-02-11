/678765/عبدالله-رشدي-لو-الجنة-بتاعة-أبويا-سيد-القمني-بردو-مش-حيدخلها

لكن لعله في الجنة.. لا نعلم ماذا دار بينه وبين الله لحظة الموت

" أنت بتطلب مني أن واحد قال أنا كافر بكل اللي بتاع بتاعكم أدعيله بالجنة.. هي مش جنة أبويا رشدي.. ولو كانت بتاعت أبويا رشدي بردو مش حدخلهاله" كان ذلك جزء من فيديو نشره عبدالله رشدي مساء أمس الخميس، صفحته على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" للحديث عن المفكر الراحل سيد القمني.

دوت الخليج

كيف أدعو بالرحمة لشخص طعن في الله ورسوله؟

وأضاف رشدي: "أنا بقول الكلام ده ليه.. عشان عركة وخناقة سيد القمني اللي شغالة اليومين دول فما الذي لا أستطيع فهمه أن يكون هناك شخص مؤمن بالله وبالرسول ثم يأتي ليدافع عن شخص طعن فيهما وهذا أمرا لا أفهمه ويعبر بالنسبة لي عن خلل.

وتابع: استمعت مقاطع لسيد القمني يفسر فيها القرآن بطريقة يسخر فيها منه ويستهزأ بآيات الله وكان من الممكن عرض تلك المقاطع لكم لكن نفسي عفت عن نشر هذا الهراء الذي يقوله واحد اتهم النبي في كتاباته بنقد العهود مع القريشيين ثم تطالبني بالترحم عليه اترحم عليه ازاي ده اصلا مش مؤمن بالدين وما عندوش إيمان باللي أنت بتتكلم فيه ده.

الدستور الذي يحكمني يمنعني من الترحم على الكافر

واستطرد: الدستور الذي يحكمني بيقولي الكافر ما ينفعش أدعيله بالرحمة والمغفرة وعندنا في القرآن آيات عديدة تقول أن الإنسان الذي يكفر بالله ورسوله ويستهزئ بآيات الله لا يمكن أن نترحم عليه.. يعني واحد قالك أنا كافر حتترحم عليه تقول لربنا إيه؟.. ربنا يغفر له ويسكنه فسيح جناته.. أيوة حتترحم إزاي وتقول لربنا إيه الموت مش خناقة بس أنت ما تطلبش مني حاجة مخالفة للدستور بتاعي".

الجنة والنار مش بتاعة حد

واستكمالا لمعركة الجنة والنار قال رشدي: "ببساطة النار والجنة لا بتاعتك ولا بتاعتي ومفاتيحهم في يد الله عز وجل والرحمة والعذاب بيده أيضا ولكن لأن لدي دستور بيقولي الناس إللي كفرت بيا مالهاش رحمة يعني ربنا قال أن اللي بيستهزأ بآياته له عذاب أليم وأقوم أنا أجي أتفزلك على ربنا وأدعيله بالرحمة وأقول لربنا لا أنت لازم ترحمه غصب عنك".

لا نعلم ماذا دار في لحظة الموت فلعله تاب

ورغم ذلك رفض رشدي التصريح بأن سيد القمني في الجنة أو في النار قائلا: " لا يمكني القول أن سيد القمني في النار ولا في الجنة لأنه ربما نطق الشهادة قبل أن يموت واستغفر.. ولكني أنا لا أعلم ولذلك العلماء بيقولوا أنت بتحكم على الظاهر.. ولأنك لست مطالب أن تبحث في الباطن وتنزل معاه القبر وتقول أنه يعذب إلا إن كان ورد فيه نص زي فرعون وأبو لهب لكن أي انسان تاني فلا يجوز الحكم بكونه في الجنة أو النار. فتسمية فلان في الجنة وفلان في النار لا تجوز لأن لحظة الوفاة لا نعلم ما دار بينه وبين الله.

رشدي ينشر أحد مقاطع لسيد القمني

وفي بداية الفيديو نشر رشدي مقطع لسيد القمني جاء فيه: "أنا ليس لدي مشكلة مع حد إن ظل محتفظ بإيمانه من باب التوازن النفسي أنا أقدرت أتوازن نفسيا بطريقتي من غير دا " الإيمان" أنت مش قادر توازن لكن عليك أن تكون العلمانية كفكرة وكسلوك وكمنهج حياة هي حياتك وهي طريقتك بس مش مطلوب منك أكتر من كده.

وأضاف القمني: " لأن أنا مش ممكن أقدر أتصور أو أتخيل أن في يوم من الأيام يالا إيه نخلص على الإسلام والمسلمين يخلصو..ا ما فيش الكلام ده ما ينفعش التعامل مع المشكلة بالشكل ده.. ينفع التعامل معها بقص أظافرها وأنيابها وأشواكها ده اللي نقدر نعمل".

وتابع: " الأزهر عرف إن أننا بدأت أجهز مشروع للأمم المتحدة عشان نعتبره منظمة إرهابية فأصدر بيان بكفري وطلعوا الفيلم اللي أنا فيه كافر وأنا الحقيقة عايز أرمي من إيديهم هذا السلاح.. بيقولوا سيد القمني كافر ما تسمعوش له يا مسلمين.. فأنا الحقيقة جي أقول لهم من الآخر أنا كافر".