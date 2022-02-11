قطع المياه عن 3 مناطق فى الجيزة اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، أنه نظرا لحدوث تسريب مفاجئ بخط المياه قطر 1000 مم بـطـريـق الـفـيـوم وما يستلزم من تنفيذ أعمال الإصلاح فإن شركة مياه الشرب والصرف الصحى ستقوم بقطع المياه لمدة 8 ساعات.





وأوضحت فى بيان صحفى، أن ذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مـسـاء اليـوم الجمعة الـمـوافـق 11 /2 /2022 وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 12/ 2 / 2022 لمنع التسريب. ونوهت محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هى: "هضبة الأهرام ومساكن الشباب والضباط"، وسوف تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.

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