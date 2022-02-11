القوى العاملة: وحدة المساواة تعقد ندوة عن «الصحة الإنجابية» ببنى سويف

وتهدف الندوة إلى توضيح دور المرأة ومكانتها فى الدين الإسلامى مقارنة بما قبل الإسلام، وأهمية تنظيم الأسرة فى إنشاء جيل سليم، وجهود الدولة فى توفير منظومة صحية تليق بالمواطن المصرى، وذلك من أجل نشر الوعى للحفاظ على نسيج المجتمع والمتمثل فى الأسرة لأنها النواة الأولى فى تربية الأجيال وبناء الوعى بتنظيم الأسرة من منظور دينى وأهمية التنظيم لصحة الام والطفل.
تم تنظيم الندوة تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ووزير القوى العاملة محمد سعفان، وبرئاسة الدكتور رمضان حسان رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف، وإشراف الشيخ عصام حسنى الأمين العام لفرع المنظمة ، وتنسيق هاله سيد منسق ومسؤول العلاقات العامة بالمنظمة.
بحضور الدكتور عبد اللطيف موجه أول منطقة وعظ بنى سويف الأزهرية، والدكتورة حنان عبد الفتاح مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة، وأم الخير شعبان مدير إدارة وحدة المساواة، وشيرين عبد الخالق مدير مكتب تشغيل بنى سويف.
وأكد محمد أنور مدير المديرية، أن هذه الندوة تأتى ضمن سلسلة الندوات وورش العمل التى بدأتها وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية لنشر ثقافة العمل الآمن وكيفية تأمين بيئة العمل وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص للمرأة ومساندتها والقضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة فى ظل مجتمع تسوده المساواة فى الحقوق وتمكين المرأة وحمايتها، ودورها البارز فى بناء المجتمعات.
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