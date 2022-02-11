«الحصاد الأسبوعي للقوي العاملة» تعيين 3675 شاباً في 5 محافظات.. واسترداد 3.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المصرية في الأردن والسعودية

/678761/الحصاد-الأسبوعي-للقوي-العاملة-تعيين-3675--شابا-في-5-محافظات-واسترداد-39-مليون-جنيه-مستحقات-العمالة-المصرية-في-الأردن-والسعودية

شهد الحصاد الأسبوع، لوزارة القوى العاملة، العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة 4 من إلى 10 فبراير الجاري- والتي جاء من بينها وزير القوى العاملة ومحافظ جنوب سيناء يسلمون 120 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة بمتحف شرم الشيخ، وتوفير 6703 فرصة عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" برواتب مجزية في 18 محافظة ، وتعيين 3675 شاباً في 5 محافظات، واسترداد 3.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المصرية في الأردن والسعودية ،وتحصيل 7.5 مليون ليرة لبنانية لـ 5 عمال مصريين في بيروت.

دوت الخليج

الحصاد الأسبوعي تتضمن:

قيام وزير القوي العاملة محمد سعفان، في إطار جولاته الميدانية للمحافظات، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، بتفقد أول متحف للآثار المصرية بشرم الشيخ، واستمع لشرح من فوزي فايد مفتش الآثار ،عن مراحل إنشائه ، حيث يحتوي علي حوالي 5200 قطعة أثرية تؤرخ للفترة الممتدة من بداية العصور التاريخية حتى العصر الحديث، فضلا عن التراث الثقافي لأهل سيناء وقبائلها، الذي يبرز الصورة التاريخية لمصر والحضارة المصرية عبر العصور المختلفة.

سعفان ومحافظ جنوب سيناء يسلمان 120 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة

كما تناول بالشرح أهم القطع الأثرية المعروضة بالمتحف، ومنها القطع النادرة ، وكنوز الملك توت عنخ آمون، فضلا عن معرض الأيقونات الأثرية لرحلة العائلة المقدسة، بالإضافة إلي مراحل من حياة السيدة العذراء مريم والبشارة والتجسد.

وأشاد سعفان، بمحتويات متحف شرم الشيخ، كونه يحكي جزء من التاريخ المصري، فضلا عن العمالة غير المنتظمة التي قامت بإنشائه.

وسلم وزير القوي العاملة والمحافظ، 120 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المتحف والمسجلة بمديرية القوي العاملة بشرم الشيخ، تغطي حالات الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية إلي 200 ألف بعد أن كانت 100 ألف جنيه، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية الواعدة "حياة كريمة" ، بحضور أشرف علم الدين مدير المديرية، واللواء عبد الفتاح حلمي المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لمحافظة جنوب سيناء، والدكتور مصطفى مدكور رئيس مجلس إدارة مجموعة مدكور التي قامت بإنشاء المتحف، والمهندسة ميريام سعيد إدوارد المشرف العام على المتحف، والمهندس حاتم خلف مدير المشروعات بشركة مدكور.

كما تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها نصف شهرية من توفير 6703 فرصة عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 6 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 87 شركة ومصنع قطاع خاص في 18 محافظة لشغلها خلال شهر فبراير الجاري .

تعيين 3675 شاباً في 5 محافظات

وتناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من يناير 2022 في النشرة السابقة وعددها 191 فرصة عمل، ليصبح إجمالي الفرص المعروضة 6894 فرصة عمل. وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة في 18 محافظة هى : القاهرة ، والجيزة ،وسوهاج ، والقليوبية ، والإسكندرية ، والبحيرة، والمنوفية، والشرقية، والغربية، والدقهلية، وجنوب سيناء، والمنيا، وأسيوط، وقنا، والوادي الجديد، والسويس، وبورسعيد، ودمياط .

وجددت الوزارة، تحذيرها للمواطنين والعمالة غير المنتظمة بشأن إتصال بعض الجهات الوهمية بالمواطنين منتحلة صفة الوزارة ، وتطلب من المواطنين الإدلاء ببياناتهم الشخصية وأرقام الكروت الإئتمانية للنصب عليهم.

تحذير للمواطنين والعمالة غير المنتظمة بشأن إتصال بعض الجهات الوهمية

وتهيب الوزارة بالمواطنين عدم التعاون مع تلك الجهات أو الأشخاص والحفاظ على سرية بياناتهم الشخصية حفاظاً عليها من عمليات النصب والسرقة .

وشددت وزارة القوى العاملة على أن كافة المنح أو المساعدات التي تُقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على قنوات الاتصال الخاصة بالوزارة سواء على الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي "manpower.gov.eg" ، أو الصفحة الرسمية الموثقة على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " .

و نظمت وزارة القوى العاملة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان قافلة طبية متخصصة في طب الأسنان، لمدة 4 أيام ، بديوان عام الوزارة في إطار الاهتمام بالصحة العامة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية في إطار مبادرة "حياة كريمة"، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الوزارتين ، وتحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان ، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة.

وتفقد سعفان، أعمال القافلة، موجهاً الشكر والتقدير لكل القائمين على العمل فيها على المجهود المبذول فى إجراء الكشف على العاملين بالوزارة ، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، وإجراءات التعقيم والتطهير للقافلة .

و كشف وزير القوى العاملة عن قصة نجاح لـ 3 شباب من خريجي الفندقة الشاملة بمركز التدريب المهني بالكوثر بسوهاج، قاموا فور تخرجهم من المشروع القومي للنهوض بمهارات الشباب الذي تنفذه وزارة القوي العاملة ضمن مبادرة "مهارتك أساس مهنتك" بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وهيلتون الأقصر ، بعمل مشروع يتمثل في "مطعم تيك أواي وديليفري" باسم "طاجن حواوشي"، وبذلك أصبحوا أصحاب أعمال، فضلا عن قيامهم بتوفير 9 فرص عمل للشباب للعمل معهم من أبناء المحافظة.

وقال: إن ذلك يأتي في ظل توجه الدولة المصرية لريادة الأعمال والتي تعد جزء من كافة التدريبات المهنية التي تنفذها الوزارة في كل الدورات التدريبية داخل مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة التابعة لها بالمحافظات .

و تلقي الوزير تقريرا بذلك من الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير مديرية القوي العاملة بسوهاج ، أشار فيه إلي أنه تنفيذا لتكليفات الوزير بمتابعة خريجي دورات الفندقة الشاملة وتوفير فرص عمل ومساعدتهم في فتح مشروعات خاصة بهم تمكن ثلاثة من خريجي الدورة الثانية للفندقة الشاملة من افتتاح مطعم للمأكولات بسوهاج وهم : محمد هاني يبلغ من العمر 27 سنة، حاصل على بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية، وعبد الهادي عبد الجواد 25 سنة، حاصل علي معهد سياحة وفنادق، ومحمد عبدالعال 22 سنة، حاصل علي دبلوم صنايع .

وتستمر قصص نجاح التدريبات المهنية التي توفرها وزارة القوى العاملة من خلال الدورات التدريبية المتعددة التي تنفذها من خلال 38 مركز ثابت، فضلا عن 27 وحدة متنقلة تابعة لها علي المحافظات.

وأشار وزير القوى العاملة، إلي قصة نجاح أخرى لفتاتين من من خريجات الفندقة الشاملة بمركز التدريب المهني بالكوثر بسوهاج، تم تعيينهم في منتجع وفندق هيلتون الأقصر فور تخرجهم في المشروع القومي للنهوض بمهارات الشباب في إطار المبادرة الرئاسية الواعدة "حياة كريمة" ، وتنفذ المشروع وزارة القوي العاملة ضمن مبادرة "مهارتك أساس مهنتك" بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وهيلتون الأقصر، فضلا عن قيامهم بتوفير فرص عمل للشباب خريجي الدورة الأولى من أبناء المحافظة.

وفي إطار متابعة وزير القوي العاملة، لخريجي الدورات التدريبية في مجال الفندقة الشاملة ، وتوفير فرص عمل لهم ومساعدتهم في فتح مشروعات خاصة بهم ، فقد تلقى تقريراً آخراً من مدير مديرية القوي العاملة بسوهاج، أشار فيه إلي أن فتاتين من خريجات الدورة الثانية للفندقة الشاملة تمكنت من الحصول على فرصه عمل بفندق هيلتون وهما : أميرة السيد محمد، وتبلغ من العمر 24 عاماً، من مدينة جهينة محافظة سوهاج ، حاصلة علي بكالوريوس الزراعة ، وأميرة أحمد يوسف، وتبلغ من العمر 24 سنة، من مدينة طما محافظة سوهاج، حاصلة علي معهد فني تجاري من أوائل الدورة الأولى للفندقة الشاملة ، من العمل بفندق هيلتون الأقصر .

وأعلن وزير القوي العاملة، أن المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع للوزارة ، يهدف إلى تحقيق السياسة الوطنية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في مصر بغرض الحفاظ على المقومات الصناعية، وحماية فئات العمال من التأثيرات الصحية الخطيرة الناجمة عن المخاطر المرتبطة بالعمل أو بيئته أو شروطه.

ونظمت مديرية القوى العاملة ندوة بعنوان : "الشمول المالي وخدمات البنوك للقطاع الحكومي"، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ، يأتى ذلك فى إطار حرص المديرية على المشاركة وتنظيم الفعاليات المجتمعية والتطوعية وإيماناً بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية فى هذا الشأن وتحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان .

وقامت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بتعيين أولى دفعات من "قادرون باختلاف" بأحد كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال "كول سنتر" وذلك براتب ٢٤٠٠ جنيه ، في إطار توجيهات محمد سعفان وزير القوى العاملة بالبدء في تطبيق قرار المجلس القومي للأجور رقم ٥٧ لسنة ٢٠٢١ باحتساب الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص وذلك اعتبارا من الأول من يناير ٢٠٢٢

وتابعت وزارة القوى العاملة من خلال مديرياتها ببورسعيد ما تم الاتفاق عليه مع شركة "أبيك" العالمية لصناعة المواسير بحصول العمال علي مطالبهم المشروعة، والتأكد من استمرار العمل بالمصنع بعد توقف العمل استمر 10 أيام ، وتعهدت الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحصول العمال علي مطالبهم المشروعة بالطرق الودية، وتوعية العمال باتباع القنوات الشرعية عند المطالبة بحقوقهم التي كفلها لهم القانون.

ونظمت مديرية القوي العاملة بالفيوم "مكتب تشغيل كوم أوشيم" ندوة تثقيفية حول قرار الحد الأدنى للأجور وكيفية تطبيقه وفقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ومستجداته ومجريات العمل علي أرض الواقع ، وذلك بمشاركة 23 شركة ومصنع من شركات القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة .

كما نظمت مديرية القوى العاملة بالغربية ندوة بعنوان:" المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة وتأمين بيئة العمل" في إطار قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠١٣ ، في مصنع الأمير للألياف الصناعية في مركز زفتى ، وذلك ضمن سلسلة ورش العمل التي بدأتها وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية لنشر ثقافة العمل الآمن وكيفية تأمين بيئة العمل وتعزيز فرص المرأة ومساندتها والتعريف بالوحدة وأهدافها.

وقال وزير القوي العاملة في رسالة للندوة : إن مصر ممثلة فى وزارة القوى العاملة تعتبر من أولى الدول التى قامت بإنشاء وحدة المساواة بين الجنسين وأصبحت مثلاً يحتذى به بين دول العالم، مشيرا إلى أنه تم إنشاء أول وحدة للمساواة فى بداية عام 2019 وتم تعميم الوحدة فيما بعد على جميع مديريات القوى العاملة فى عام 2020.

وأعلنت مديرية القوى العاملة بالدقهلية أنه تم نقل وحدة التدريب المتنقلة من حضر شربين إلي قرية الحصص مركز شربين بمحافظة الدقهلية، وبدء الدورات التدريبية بها على مهن التفصيل والحياكة، والسباكة الصحية .

و شمل حصاد الأسبوع تعيين 3675 شاب منهم 41 " قادرون باختلاف" في 5 محافظات ، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ ، والبحر الأحمر ، والأقصر ، و البحيرة ، والفيوم ، بلغت 612 ألفاً و285 جنيه ، والتفتيش على 2258 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن إستخراج 3741 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 3741 عاملا.

و شمل أيضا نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 67 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 80 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وتلقى وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد رئيس المكتب العمالي بجدة، لفت فيه إلي أن المملكة العربية السعودية سوف تبدأ من بعد غد الأربعاء في تنفيذ قواعد جديدة للمغادرين والقادمين إلينا فيما يتعلق بلقاح كورونا .

وقال الملحق العمالي بجدة في تقريره لوزير القوى العاملة: إن هذه القواعد تشترط مغادرة المواطنين إلي خارج المملكة أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح (كوفيد-19) لمن أمضى 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية ، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عاما ، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

كما تلقى وزير القوى العاملة ، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يكشف عن أن قانون تنظيم علاقات العمل الجديد في القطاع الخاص استحدث ثلاثة أنماط من أنواع العمل، إلى ‌جانب النمط السائد حالياً في سوق العمل "الدوام الكامل"، حيث يعمل العامل لدى صاحب عمل واحد عدد ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل.

و نجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان، في استرداد 7.5 مليون ليرة لبنانية قيمة تنازل عن الكفالة المصرفية لـ 5 عمال مصريين، موضحا أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي، يتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.