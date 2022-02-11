«بفرح أما واحد يطلب مني ابوس مراته.. والفن الشعبي راقي».. تصريحات نارية لراغب علامة بحبر سري

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حل المطرب راغب علامة ضيف على برنامج «حبر سري»، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر فضائية القاهرة والناس، والذي فجر به تصريحات جريئة ومثيرة، حول حياتها الشخصية، كشفها لأول مرة.

دوت الخليجيرصد تصريحات راغب علامة خلال برنامج حبر سري

راغب علامة وعلاقته بالمرأة

- النساء بتحب أعمالي وكلمات أغنياتي، أحب كوني مطرب للمرأة.

- الستات كانوا مصدر سعادة ومش جرح، وفى ستات قدروا يخدعوني واتخدعت طبعا في الثقة.

-ارتبط بنساء كتيرة همهم الشهرة والمال والحب الزائد، وتعرضت للأذى نفسيا وماديا بسبب تلك العلاقات.

- أسعد جدا لما بيجي راجل بيطلب مني إن مراته تتصور معايا وبيقولي مراتي بتحبك.

- آخر مرة واحد قالي بص لو مباستكش النهارده هتطلقني وده فرحني، لأن دي طيبة يعني مفيش نوايا مش حلوة.

- مراتي وهي لو بتحب فنان معين أنا بعرفها عليه وبحب أشوف عائلتي مبسوطين.

راغب علامة يتحدث عن هيفاء وهبي وحقيقة دخوله للتمثيل

وكشف راغب علامة عن رأيه في الفنانة الاستعراضية هيفاء وهبي، مؤكدا أنها ليس لها علاقة بالغناء، فجاءت تصريحات كالاتي:

-بترقص مش بتغني ولو سألتني كنت منصحتهاش تغني لإني لحد دلوقتي بقول هيفاء مبتغنيش هيفاء فنانة استعراضية.

-من أجمل الستات اللي شفتهم في حياتي وقريبة من القلب وعندها كاريزما وشيك، والكاميرا بتليق عليها لما بتمثل شاطرة.

-لحد دلوقتي غير مقتنع بالتمثيل ومبسوط في مكاني ومش ضروري أكسر الدنيا في التمثيل.

- بمثل الأغنية وبعيشها على المسرح أما في التمثيل الممثل له حيثياته لأنها شغلة عظيمة وصعبة.

تصريحات أخرى لراغب علامة ببرنامج حبر سري

- زوجتي غيورة بشكل عقلاني، وأحبها كما هي.

- أنا ضد مقولة القلب يحب مرة واحدة فقط، لكن زوجتي الآن هي أقرب أصدقائي ولا يوجد ما تخشاه.

- حبيا ستة أو سبع مرات، وفي اتاريخ حياتي مش كتير العدد ده من قصص الحب.

- لا أمانع تقديم الأغاني الشعبية في الوقت الحالي، لأنها أرقى أنواع الفنون.

ضيوف برنامج حبر سري

وكانت قد استضافت اسما إبراهيم عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربي من بينهم أصاله و هاني شاكر وأحمد السقا و نوال الزغبي و صابر الرباعي و فيفي عبده و أحمد فهمي و حسن الرداد.