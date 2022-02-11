/678751/أحمد-سليمان-حسبي-الله-ونعم-الوكيل-في-كل-واحد-ينتخب-مرتضى

شهدت انتخابات نادي الزمالك التي انطلقت صباح اليوم الجمعة، إقبالًا كبيراً من جانب أعضاء الجمعية العمومية، على المشاركة في التصويت الذي بدأ في التاسعة صباحاً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت انتخابات نادي الزمالك مشادة ساخنة بين أحمد سليمان واعضاء نادي الزمالك، بالأيدي بين مرشحي انتخابات الزمالك

ووقعت منذ قليل مشادات كلامية بين أعضاء قائمة الزمالك الجديد زمالك زامورا والتى يترأسها أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق والمرشح لرئاسة القلعة البيضاء.

وقال احمد سليمان:": دا وضع يا وزير الرياضة النادي مليان أوراق قائمة مرتضى ومفيش ولا ورقه لقائمتي ".

وتابع:” حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ينتخب مرتضى

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن حصوله على موافقة الجهات الأمنية بحضور 5 آلاف مشجع لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام بترو أتلتيكو الأنجولي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الزمالك مع بترو أتليتيكو الأنجولي، السبت المقبل في لقاء يجمع بين الفريقين في أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2021/2022.

تنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك وبترو أتليتيكو الأنجولي، السبت المقبل في الساعة السادسة مساء، في لقاء يشهد عليه استاد القاهرة الدولي.

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والمرشح على منصب الرئاسة مرة أخرى، على أحوال النادي في عقد ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق.

مرتضى منصور عن هشام نصر

وأكد مرتضى في المؤتمر الصحفي الخاص به وقائمته لعرض إجراءات انتخابات الزمالك، على ما ورد من هشام نصر.

وقال: "ممدوح عباس رجع الزمالك 10 سنين لورة".

وأضاف: "أحمد سليمان وممدوح عباس بيسجلوا لبعض المكالمات، وجاين يتفردو عليا".

واختتم: "ممدوح عباس غلط في وزير الرياضة وقاله يا "بهلاوان" هودا مين حاميه ؟ ".

ختام استعدادات الزمالك للقاء بترو أتليتيكو

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه الأخير اليوم الجمعة في السادسة مساءً، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادا للقاء المرتقب.

ويلتقي الزمالك مع بطل أنجولا في السادسة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.