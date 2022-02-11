موجز دوت الخليج: بشرى سارة بشأن الطقس.. ولطفى لبيب يطلب الدعاء من محبيه

جدة - نرمين السيد - قالت هيشة الأرصاد، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشرقية مع تحرك المنخفض العلوى وتشهد باقى الأنحاء تحسن فى الأحوال الجوية وارتفاع نسبى فى درجات الحرارة". ويرصد دوت الخليج، فى السطور التالية أبرز الأحداث على مدار الساعات الماضية: عاجل.. الصحة تعلن زيادة وفيات كورونا خلال 24 ساعة موعد بدء تحرير استمارة الثانوية الأزهرية ورقيا مكافأة كبرى من التضامن لكل سيدة حصلت على شهادة محو الأمية (فيديو) الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين (صورة) الأرصاد تعلن عن ظاهرتين جويتين تؤثران على طقس اليوم (صورة) عاجل.. الرئيس السيسى يتوجه اليوم إلى فرنسا للمشاركة فى قمة محيط واحد إصابات كورونا فى البرازيل تتخطى رقما مرعبا العمليات العراقية المشتركة تصدرا قرارا عاجلا بشأن توزيع قواتها بايدن للأمريكيين فى أوكرانيا: غادروا فورا.. الأمور قد تسوء بسرعة مفوضة شرطة لندن تعلن استقالتها من منصبها لندن تؤكد دعمها لسيادة أوكرانيا وحقها فى تقرير المصير رئيس الأركان اليمنى يطلق تحذيرا عاجلا بشأن ميناء الحديدة مين ميحبش محمد صلاح.. طفل بريطانى يرفع لافتة يرحب بعودة «مو» (صورة) شاهد أهم لقطات محمد صلاح فى مباراة ليفربول وليستر سيتى (فيديو) كأس إيطاليا.. يوفنتوس يتأهل إلى نصف النهائى بـ نيران صديقة (فيديو) ترتيب الدورى الإنجليزى بعد فوز ليفربول على ليستر سيتى قائمة الزمالك لمباراة بترو أتلتيكو الأنجولى حكم مباراة الأهلى والهلال.. شوبير يكشف تفاصيل وأسباب الأزمة (فيديو) زينة تثير الجدل: كان عندى صديق ومات قلت آخد صورتين على روحه! فاروق فلوكس يكشف عددا من أسرار حياته فى عيد ميلاده الـ 85 (فيديو) مهرجان برلين السينمائى.. أزمة كبرى تضرب فيلم الافتتاح آخر تطورات الحالة الصحية لـ منة عرفة ومحمود المهدى (صورة وفيديو) لطفى لبيب يطلب الدعاء من محبيه (صورة) وفاة الموجى الصغير نجل الموسيقار محمد الموجى.. اعرف تاريخه (صور) انقلاب ميكروباص فى منشأة القناطر.. وهذا عدد الضحايا والمصابين انقلاب سيارة نقل فى وادى النطرون.. اعرف عدد المصابين دماء على أسفلت العياط.. مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى تصادم مروع الحادث الثانى خلال ساعات.. مصرع سائق وسيدة وإصابة طفل فى تصادم بالعياط جهود مكثفة لحل لغز العثور على جثة شاب فى الشرقية

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