عاجل- موقع The Travel: مصر من أفضل 10 دول بها أروع المعالم السياحية

جدة - نرمين السيد - اختار موقع The Travel، إحدى البوابات الإلكترونية السياحية الشهيرة، تحت عنوان "أفضل عشر دول تمتلك أروع أماكن سياحية"، المقصد السياحى المصرى ضمن قائمة أفضل المقاصد السياحية للزيارة والتى تتمتع بعدد كبير من مناطق الجذب السياحى التى يمكن زيارتها والاستمتاع بها.





وأوضح الموقع أن مصر تمتلك العديد من الأماكن الأثرية والسياحية التى تميزها عن أى مكان آخر بالعالم، كما ألقى الضوء على أهرامات الجيزة العريقة، التى منها الهرم الأكبر العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع القديمة، والتى تجذب الملايين من السائحين الذين يأتون كل عام لزيارتها ومعرفة المزيد عنها، كما أوضح أنه يوجد بمصر العديد من الأماكن السياحية والأثرية الأخرى منها واحة سيوة، ووادى الملوك، ومعبدى أبو سمبل.

وتضمنت هذه القائمة دول اليونان، ألمانيا، موريشيوس، إيطاليا، النمسا، مصر، كينيا، فنلندا، كوستاريكا، مونتينيجرو.

جدير بالذكر أن صحيفة Daily Telegraph صنفت مصر الوجهة الثانية الأكثر شعبية بين المواطنين البريطانيين فى عام 2022، كما اختار موقع السفر Tripadvisor مدينة الغردقة ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية لزيارتها خلال العام الجارى، ومدينة القاهرة ضمن أهـم 10 وجهات استطاعت تحقيق أكبر زيادة سنوية.