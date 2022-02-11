نشاط الرئيس السيسى فى أسبوع.. لقاءات خارجية ومتابعات للمشروعات القومية

جدة - نرمين السيد - السبت الماضى، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى قاعة الشعب الكبرى بمدينة بكين مباحثات قمة مع الرئيس الصينى "شى جين بينج".

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الصينى رحب بزيارة الرئيس إلى بكين، والتى من شأنها أن تساهم فى تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بالتعاون التنموى المشترك، مثمناً فى هذا الإطار ما تشهده الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين من تطور إيجابى على جميع الأصعدة، خاصةً فى المجالات الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن تعزيز التواصل والتشاور السياسى بين الدولتين حول الموضوعات الإقليمية والدولية.

وأكد أن الصين تولى لعلاقاتها مع مصر أهمية خاصة بالنظر لمحورية دور مصر فى محيطها الإقليمى على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وشرق المتوسط.

كما أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، محادثات جانبية فى العاصمة الصينية بكين.

والتقى الرئيس السيسى، مع عمران خان رئيس وزراء باكستان، والرئيس شوكت ميرزاييف رئيس جمهورية أوزبكستان، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى، والأمير تميم بن حمد آل ثان أمير دولة قطر، وأنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة.

كما حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على تقديم التحية للاعبى المنتخب الوطنى على ما قدموه من أداء فى بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكتب الرئيس السيسى، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، مساء الأحد: "أود أن أتوجه بكل التحية والتقدير للاعبى منتخبنا الوطنى لكرة القدم على ما قدموه من أداء عال فى بطولة كأس الأمم الإفريقية".

وأضاف: "لقد أديتم ما عليكم، وكسبتم احترام الجميع، وكنتم على قدر الثقة، وشرفتم بلدكم، وإننا جميعا على ثقة بأنكم ستعوضون هذا اللقب وتسعدون المصريين بالصعود إلى المونديال".

واختتم: "ثقتنا بكم وبقيادتكم الفنية لم تهتز، فما قدمتموه يثبت أنكم قادرون على تحقيق الأفضل إن شاء الله".

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأحد الماضى، بمطار القاهرة الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتى، الذى يحل ضيفاً عزيزاً على بلده الثانى مصر.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، يوم الإثنين الماضى، بقصر الاتحادية الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتى، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمى وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن أن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة بين الرئيسين، أعقبتها مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين، حيث رحب السيد الرئيس بزيارة أخيه الرئيس "جيله" إلى مصر، معرباً سيادته عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك ووحدة الرؤى التى تربط بين البلدين الشقيقين، ومؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجى مع جيبوتى فى شتى المجالات لإقامة شراكة مستدامة بين البلدين، بما يعكس مزيداً من التنسيق والتعاون فيما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمى والعمل التكاملى لإرساء السلام والاستقرار فى المنطقة.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية؛ أكد الرئيس أهمية تطوير مشروعات التعاون الثنائى بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، مع تذليل كافة العقبات فى هذا الصدد، لاسيما فى قطاعات البنية التحتية والطاقة والصحة والطيران والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن زيادة الاستثمارات البينية والارتقاء بمعدلات التبادل التجارى بين البلدين، بما فيها من خلال تعزيز جهود إنشاء المنطقة اللوجستية المصرية فى جيبوتى إلى جانب تكثيف برامج الدعم الفنى المقدمة إلى الجانب الجيبوتى، بالإضافة إلى تنويع وتعزيز أطر التعاون المشترك فى المجالين العسكرى والأمنى بين البلدين، وكذا مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وتضمن نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الأسبوع الماضى، متابعة الموقف التنفيذى لترتيبات الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذى لترتيبات الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة".

كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أداء حلف اليمين للمستشار بولس فهمى رئيساً للمحكمة الدستورية العليا.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن التقدير العميق للدور الهام للمحكمة الدستورية العليا، والتى تمثل حلقة هامة فى التاريخ العريق للقضاء المصرى الشامخ، معرباً عن خالص الأمنيات للرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا بالتوفيق فى بذل الجهد والتفانى وتحمل المسئولية لنصرة العدالة وتطبيق القانون.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مستجدات الموقف التنفيذى للمشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية.

وعرض الدكتور محمد شاكر فى هذا الإطار جهود توفير التغذية الكهربائية للمشروعات القومية الكبرى على مستوى الجمهورية، خاصةً ما يتعلق بالموقف التنفيذى لإمدادات التغذية الكهربائية للمشروع الزراعى العملاق "الدلتا الجديدة" بإجمالى مساحة 2.2 مليون فدان، وجهود ربطه بالشبكة الوطنية الكهربائية، فضلاً عن مستجدات استكمال أعمال البنية التحتية لتأمين التغذية الكهربائية لمنطقة الساحل الشمالى حالياً ومستقبلاً، بالإضافة إلى متابعة أعمال التغذية الكهربائية للمشروع القومى لتنمية سيناء، على نحو يساهم فى تكوين مجتمعات سكانية وعمرانية متكاملة الأركان فى المنطقة.

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالاً هاتفياً من الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الجزائرى أعرب عن خالص التقدير لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته الأخيرة إلى مصر، والتى شهدت العديد من الفعاليات والمباحثات المثمرة بين الجانبين، بما يعكس خصوصية العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأكد اعتزاز الجزائر بما يجمعها بمصر من روابط وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمى والشعبى، واهتمامها بتكثيف التعاون والتنسيق الثنائى فى كل المجالات؛ خاصة الاقتصادية والأمنية.

وصباح اليوم الجمعة، توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مدينة بريست الفرنسية للمشاركة فى قمة "محيط واحد"، والتى تأتى فى إطار سلسلة قمم تُعنى بالموضوعات البيئية ينظمها الجانب الفرنسى بمبادرة من الرئيس "إيمانويل ماكرون" منذ عام 2017، حيث تركز القمة هذا العام على الموضوعات ذات الصلة بالبحار والمحيطات، بما فى ذلك الحفاظ على النظم الحيوية بها ومكافحة التلوث البحرى بشتى أنواعه وعلاقة البحار والمحيطات بجهود مواجهة تغير المناخ، فضلاً عن دعم مفهوم "الاقتصاد الأزرق المستدام" وحشد التمويل له.

وصرح المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة السيد الرئيس فى هذا الحدث الهام تأتى تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسى "ماكرون" ضمن عدد محدود من رؤساء الدول والحكومات المهتمين بالعمل الدولى لمواجهة التدهور البيئى، وذلك فى ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلاً عن الدور المصرى الحيوى إقليمياً ودولياً فى إطار الجهود والمبادرات الساعية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ وحماية البيئة البحرية، والذى سيتوج باستضافتها للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف تغير المناخ فى مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر من العام الجارى.