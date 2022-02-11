«اللي يخرج منه مش هيدخل تاني».. شروط صارمة لحفل عمرو دياب اليوم

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يستعد الهضبة عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي جديد ضمن حفلات النجوم بعيد الحب الذي تبقى عليه ما يقرب من 3 أيام، وذلك اليوم في مساء اليوم الجمعة.

تحيا مصريرصد شروط حفل عمرو دياب بالمنارة الليلة

ووضع عمرو دياب، بعض الشروط الصارمة لحفله في المنارة، بمنطقة التجمع، أتت على النحو الآتي: «ممنوع كلا من المواد المخدرة والمشروبات الكحولية، ويمنع دخول أي شخص تحت تأثير أي مواد مغيبة عن الوعي، اصطحاب الأطفال الأقل من 10 سنوات، المواد المشتعلة، الألعاب النارية، والشماريخ، الأسلحة بجميع أنواعها، الليزر وكشافات الإضاءة، جميع المأكولات والمشروبات، الحيوانات، الأسبراي».

اسعار تذاكر حفل عمرو دياب

وتتراوح أسعار تذاكر حفل الهضبة كالاتي: سعر الفئة الأولى 2500 جنيه مصري، و الفئة الثانية طرحت بمبلغ 800 جنيه مصري أما الفئة الثالثة والأخيرة فطرحت بمبلغ 500 جنيها مصريا.

موعد انطلاق حفل عمرو دياب في المنارة

ومن المقرر أن تفتح الأبواب في الساعة 3 مساء، يبدأ الحفلة في الساعة 5 مساء، سيتم غلق الأبواب في الساعة 8 مساء، إتاحة متاحة على بوابة ٣ المنارة آرینا.

ومن المرجح أن يقدم عمرو دياب، لجمهوره خلال الحفل، باقة متنوعة من أشهر أعماله الغنائية القديمة التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومنها: “يا أنا يا لأ”، “اتقل”، “انت الحظ”، “كتر من قربك”، “خلي الحجر ينطق”،”رايقة”، “انت الحظ”، “ببتدي م الزيرو” وغيرها من الأغنيات التي قام بطرحها خلال الفترة الماضية.

عمرو دياب تريند يوتيوب للأسبوع ال13

هذ وحقق عمرو دياب نجاحات ساحقة من خلال أغنيات ألبومه الجديد «عيشني د»، الذي طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، الأمر الذي جعله يتصدر التريند للاسبوع ال13 على التوالي.

واحتفل عزيز الشافعي بهذا الحدث من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، كاتبا: عمرو دياب يتصدر يوتيوب، رغم عدم إتاحة أغانيه في مصر إلا بعد 40 من إصدارها.

يذكر أنه طرح عمرو دياب مجموعة أغاني من ألبوم عيشني، وهما أغنية أنت الحظ، جميلة بالتعاون مع ابنته، أغنية رايقة، وأغنية تحيرك، كتر من قربك، وآخرهم أغنية خلي الحجر ينطق.