«زورتهم في بيتهم والعلاقة بينهم كويسة».. يوسف دندش يؤكد عودة شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب

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دوت الخليجيرصد حقيقة عودة شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب رغم نفيها

وقال يوسف دندش في مداخلة هاتفية لبرنامج ET بالعربي، بأنه اتصل بشيرين عبد الوهاب فأجاب طليقها حسام حبيب وهو ليس بمدير أعمالها، إنما كونه زوجها ومسؤول عن مساعدتها.

يوسف دندش في منزل شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وأضاف دندش مؤكدا على أن العلاقة بينهم جيدة للغاية: «دعتني شيرين لـ زيارتها في منزلها مع حسام حبيب، وبالفعل ذهبت واستقبلني حسام بـ رقي واحترام كعادته؛ لأن بيننا صداقة ومودة وأحترمه هو وشيرين وأقدرهما، وسعيد بعودة شيرين إلى عملها وتسجيل الأغاني من جديد».

الجدير بالذكر، أن دندش هو المحور الأساسي في إثارة الجدل بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب مرة أخرى، وهو من صرح بعودة الثنائي في الأيام القليلة المقبلة.

شيرين عبد الوهاب تنفي عودتها لحسام حبيب

ولكن رغم ذلك، خرجت شيرين عبد الوهاب، بعد العديد من الأنباء التي تداولها الجمهور، لتنفي عودتها لحسام حبيب في بيان رسمي لها، جاء على النحو الآتي: تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة”.

وتابعت في البيان: “هي وحدها من تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الألتفات عن هذا كله حيث همها الحالي هو السعادة بالجديد من الأغاني”.

آخر أعمال شيرين عبد الوهاب الفنية

من ناحية اخرى، تعد آخر أعمال شيرين عبد الوهاب الغنائية، أغنيتة «وبحلفلك»، سادس أغنيتها بعد طلاقها من المطرب حسام حبيب، والتي بعد ساعات من طرحها ما يقرب من مليون مشاهدة، كما احتلت تريند رقم 3 في المحتوى الرائج عبر موقع يوتيوب، فضلا عن احتلالها المرتبة السادسة عالميا فى قوائم أعلى الأغاني استماعا عبر اليوتيوب.

وتعد أغنية «وبحلفلك»، سادس أغنيات شيرين بعد طلاقها، من كلمات: محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، توزيع وميكس وماستر محمد مجدي، اذ أنها استغلت شيرين عبد الوهاب حيرة الجهور وتساؤلتهم حول انفصالها في طرح أغنيتن جديتين، وهما “كلها غيرانة”، “ملكش مكان”.

أغنية ملكش مكان

وجاءت كلمات أغنية “ملكش مكان” على النحو الأتي: "متحلفليش ومتقوليش كلامك ده في غنى عنه مبسمعهوش، ومهما تقول تزيد في حلول علشان ترجع قفل قلبي مبفتحهوش، ومهما هتبكي قدامي هجمد قلبي تاني عليك، ومهما تقولي مش قادر خلاص ندمان، هفكر نفسي بجراحك وهفضل أقول كلام يأذيك، ياريت تمشي وخلاص خلصت ملكش مكان".