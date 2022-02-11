/678746/برشلونة- ضيفا-ثقيلا-على-فريق-إسبانيول-يوم-الأحد-القادم

يحل فريق برشلونة ضيفاً ثقيلاً على فريق إسبانيول يوم الأحد القادم ، في ديربي كتالونيا ضمن منافسات الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري الإسباني، على ملعب "كورنيلا البرات".

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الفريقين في الدوري

ويحتل البارسا المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة بعد 10 انتصارات و8 تعادلات.

انتهت أحداث مباراة برشلونة وأتليتيكو مدريد، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، لصالح الفريق الكتلوني، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

فتتح يانيك كاراسكو سجل التهديف في المباارة لصالح أتليتيكو مدريد، في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية أرضية من لويس سواريز من الطرف الأيمن قابلها البلجيكي كاراسكو بتسديدة رائعة داخل الشباك.

برشلونة تضرب برباعية

وسجل برشلونة هدف التعادل في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء، عن طريق جوردي ألبا، من خلال كرة مقوسة من البرازيلي دانيال ألفيش من يمين منطقة الجزاء قابلها ألبا بتسديدة على الطائر بشكل رائع لتسكن داخل الشباك.

وجاء مارتن جافي بالهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة الحادية والعشرين، وأكد رونالد أروخو بالثالث لفريقه في الدقيقة الثالثة والأربعون.

قلص لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة السابق وأتليتيكو الحالي، في الدقيقة الثامنة والخمسون، من خلال كرة مقوسة من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح أتليتكو مدريد ارتى لها خيمينز الذي سدد الكرة لكها وصلت إلى سواريز ليسدد الكرة برأسية رائعة من داخل منطقة الستة يادرة داخل الشباك.

دانيل ألفيش ملك الأزمات

واختتم البرازيلي دانيل ألفيش لفريق برشلونة والرابعة لهم، في الدقيقة التاسعة والأربعون من خلال ضغط مبكر من لاعبي برشلونة ليرسل ألبا كرة عرضية أرضية مرت من أمام فيران توريس لتصل إلى ألفيش المتمركز داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة صاروخية سكنت شباك حارس مرمى أتليتكو مدريد.