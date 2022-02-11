اليوم.. انتخابات ساخنة داخل نادي الزمالك لاختيار مجلس إداراة جديد

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تقام اليوم الجمعة انتخابات نادي الزمالك، والتي سوف تخاض في يوم واحد وليس ثلاثة أيام كما كان مقررًا من قبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتشهد اليوم انتخابات ساخنة بين قائمة مرتضي منصور وأحمد سليمان، فيما يترقب جماهير نادي الزمالك الفائز بينهم، حيث تأمل في تحسين أحوال القلعة البيضاء خلال السنوات القادمة وحصد الالقاب.

ومن ناحية اخري جاء قرار إقامة انتخابات نادي الزمالك في يوم واحد وليس ثلاثة أيام، بقرار من وزارة الصحة، وذلك من أجل فيروس كورونا.

5 آلاف مشجع في مباراة الزمالك وبترو أتليتيكو

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن حصوله على موافقة الجهات الأمنية بحضور 5 آلاف مشجع لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام بترو أتلتيكو الأنجولي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الزمالك مع بترو أتليتيكو الأنجولي، السبت المقبل في لقاء يجمع بين الفريقين في أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2021/2022.

تنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك وبترو أتليتيكو الأنجولي، السبت المقبل في الساعة السادسة مساء، في لقاء يشهد عليه استاد القاهرة الدولي.

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والمرشح على منصب الرئاسة مرة أخرى، على أحوال النادي في عقد ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق.

مرتضى منصور عن هشام نصر

وأكد مرتضى في المؤتمر الصحفي الخاص به وقائمته لعرض إجراءات انتخابات الزمالك، على ما ورد من هشام نصر.

وقال: "ممدوح عباس رجع الزمالك 10 سنين لورة".

وأضاف: "أحمد سليمان وممدوح عباس بيسجلوا لبعض المكالمات، وجاين يتفردو عليا".

واختتم: "ممدوح عباس غلط في وزير الرياضة وقاله يا "بهلاوان" هودا مين حاميه ؟ ".

ختام استعدادات الزمالك للقاء بترو أتليتيكو

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه الأخير اليوم الجمعة في السادسة مساءً، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادا للقاء المرتقب.

ويلتقي الزمالك مع بطل أنجولا في السادسة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.