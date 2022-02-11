مشروع قانون التعدى على الأراضى الزراعية يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - فمن جانبها قالت صحيفة الأهرام تحت عنوان "مشروع قانون لاعتبار التعدى على الأراضى الزراعية جريمة مخلة بالشرف إيقاف الدعم وغرامات مالية كبيرة على المخالفين ومعاقبة المقاولين".

شدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على أن أى تعدٍ جديد على الأراضى الزراعية سيتم التعامل معه بكل حسم. كما ستزيل الأجهزة المعنية بالدولة أى تعديات بجميع صورها وأشكالها، وستتخذ إجراءات رادعة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى إيقاف أى دعم يحصل عليه المتعدى على أى بقعة زراعية، سواء كان هذا الدعم من التموين أو الخبز أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم.

وأكد مدبولى، خلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء أمس: «من واجب الحكومة حماية مقدرات الدولة وممتلكاتها من أى عبث أو تعديات، لأننا نعمل على حماية حقوق الأجيال القادمة، ونحافظ على مستقبلها، ونحن بدورنا كحكومة لن نسمح بفقد أى بقعة صغيرة من الأراضى الزراعية مجددا، فهذا الأمر يدخل فى نطاق الحفاظ على الأمن القومى للدولة المصرية».

وكلف رئيس مجلس الوزراء وزير العدل بدراسة وإعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المخالف، واعتبار التعدى على الأراضى الزراعية «جريمة مُخلة بالشرف»، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة على المتعدين، وأن يتضمن مشروع القانون كذلك معاقبة المقاول الذى يتولى بناء المبنى المخالف.

من جهته، أشار السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى أنه فى إطار الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية، يتم تكثيف المرور الميدانى بالمحافظات على مستوى الجمهورية من جانب الإدارة المركزية لحماية الأراضى؛ لمتابعة التعديات، وما تم اتخاذه من إجراءات فى هذا الشأن.

وقالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان "مجلس الوزراء يوافق على قرارات زيادة الأجور والمنح والعلاوات.. أول يوليو 3.6 مليار جنيه لتكليف الأطباء .. وسد العجز فى المعلمين" أنه فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على حزمة قرارات بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين فى الدولة اعتبارا من 1 يوليو المقبل، وكذا إقرار حزمة من الحوافز والمنح والعلاوات للموظفين، فضلا عـن إقـرار مخصصات مالية للتعيينات الجديدة فى قطاعى الصحة والتعليم، وذلك بناء على ما عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وقالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "تعاون مصرى سعودى لتوطين تكنولوجيات الطاقة النظيفة والمتجددة".

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز كافة الجهود لتوطين تـكـنـولـوجـيـات الطاقة المتجددة، وأشار إلى تعزيز قدراتنا التصنيعية وتعميق التصنيع المحلى فى هذا المجال وفقا لأحدث آليات الثورة الصناعية الرابعة. جاء هذا خلال توقيع بروتوكول تعاون بين العربية للتصنيع وشركة الفنار العالمية للتطوير السعودية.

وأضاف التراس أننا نستهدف بهذا التعاون توطين تكنولوجيا الطاقة النظيفة و المتجددة، وأشاد بالخبرات الفنية والتكنولوجية المتطورة لشركة الفنار العالمية لـلـتـطـويـر الـسـعـودية فى هذه المجالات.

وأشار الى الاتفاق على زيادة نسب المكون المحلى بشكل تدريجى، لتوفير نفقات استيراد المـكـونـات الـتـى تـدخـل فـى هـذه الصناعة، والعمل على خفض الواردات وتوطين هذه الصناعة بما يسهم فى تعزيز خطة الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقات النظيفة والمتجددة والحفاظ على البيئة.

وأوضـح أنه تم الاتفاق على الاستفادة من المواد والمعدات التى تنتجها العربية للتصنيع، لتصميم وتصنيع مشتملات تقنيات هذه الصناعة، وفقا لمعايير الجـودة العالمية وبأسعار السوق التنافسية.

وأكـد أن مـجـالات الـتـعـاون تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلى، والتوسع مستقبلا للأسواق الأفريقية والعربية.

وقالت الأخبار تحت عنوان "شعراوی: 7.8 مليار جنيه لتنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظات"، أعلن اللواء محمود شعراوی وزیر التنمية المحلية أنه تم إتاحة مبلغ 7.8 مليار جنيه حتى الآن لتنفيذ الخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات فى النصف الأول مـن الـعـام المـالـى الحـالـى.

وأشـار إلى أنه تم توجيه الاعـتـمـادات لـدعـم الاحـتـيـاجـات الـعـاجـلـة والـطـارئة للمحافظات وتنفيذ برامج التنمية المحلية وتشمل مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصـف الـطـرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور بالإضافة إلى تدعيم احتياجات الوحدات المحلية وذلك من خلال الخطة الاستثمارية.

وأضـاف إنه يتم التنسيق بين المشروعات التى تتضمنها الخطط الاستثمارية للمحافظات والمشروعات التنموية التى تتضمنها الخطط المركزية للوزارات ضـمـانـاً لعدم إزدواج المشروعات المنفذة، وأشار إلى أن الخطة تستهدف تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مـردود اقتصادی.