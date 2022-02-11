موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد رين.. والقنوات الناقلة

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يدخل فريق باريس سان جيرمان مباراته اليوم ضد نظيرة رين، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً ، على ملعب "بارك دي برانس"، في افتتاح منافسات الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري الفرنسي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

تقام مباراة باريس سان جيرمان ضد فريق رين والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبرقنوات beIN Sports 1 HD Premium

ترتيب الفريقين في الدوري

يقع فريق باريس سان جيرمان في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 56 نقطة، بينما رين في المركز الخامس برصيد 37 نقطة.

نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وأولمبيك وليون

نتهت أحداث مباراة باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون، بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة العشرين من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

شهدت مباراة باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون، على العديد من التدخلات القوية بين لاعبي الفريقين، والتي اجبرت حكم اللقاء بإشهار أربع بطاقات في اللقاء، لكل فريق حظه في بطاقتين

وتقدم فريق أولمبيك ليون على باريس سان جيرمان في نتيجة المباراة، في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، من خلال تمريرة طولية متقنة من وسط الملعب عن طريق برونو جيمارايش بإتجاه لوكاس باكيتا المنطلق بشكل ذكي خلف مدافعي باريس سان جيرمان والذي نجح في ترويض الكرة ثم أطلق تسديدة قوية في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى سكنت الشباك.

موقف الفريقين في الدوري

رد باريس سان جيرمان بهدف التعادل في الدقيقة الـ 76 من عمر المباراة، من خلال هجمة منظمة من لاعبي باريس سان جيرمان على الجبهة اليسرى أنهاها إدوارد ميشوت بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ثيلو كيرير بتسديدة مباشرة سكنت شباك الحارس أنطوني لوبيس.