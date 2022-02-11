طقس اليوم.. الأرصاد تعلن أهم الظواهر الجوية بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد -

ويكون الطقس معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بينما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوقع خبراء الأرصاد وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوقع الخبراء سقوط أمطارا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.. أما بالنسبة لـ حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة

العظمى الصغرى

القاهرة 18 10

الإسكندرية 18 10

وادى النطرون 19 10

طنطا 18 10

شبين الكوم 18 11

دمنهور 18 11

بلطيم 17 10

مطروح 16 11

السلوم 15 10

سيوة 17 06

بورسعيد 17 09

دمياط 17 11

الزقازيق 18 10

المنصورة 18 10

الإسماعيلية 18 10

السويس 18 10

العريش 17 10

رفح 17 10

رأس سدر 19 11

نخل 17 06

نويبع 19 13

طابا 17 14

كاترين 14 00

الطور 22 12

شرم الشيخ 21 14

الغردقة 20 13

مرسى علم 20 12

الفيوم 18 05

بنى سويف 18 06

المنيا 19 05

أسيوط 19 05

سوهاج 19 05

قنا 20 07

الأقصر 20 09

أسوان 21 10

إدفو 21 09

أبوسمبل 20 10

الوادى الجديد 19 09

حلايب 20 14

شلاتين 22 13