الأوقاف تفتتح 18 مسجدا جديدا اليوم (أسماء)

جدة - نرمين السيد - وقالت، فى بيان لها، إنه يصل بذلك إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 /2021م حتى تاريخه 567 مسجدًا، منها 483 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و84 مسجدًا صيانة وترميمًا. مساجد الإحلال والتجديد التى سيتم افتتاحها اليوم مديرية أوقاف المنيا يوسف مصطفى – قرية السوالم – دير مواس عبد الوهاب أبو جويلي – دير السنقورية – بني مزار الحاج عبد الناصر – ابجاج الحطب – نجع الهماملة – مطاي التقوى – مزروع – ابجاج الحطب – حلوة - مطاي الرحمن البحري – أبو نخلة عزبة القمادير - سمالوط الشيخ عبد الوهاب - أبو سدرة – ريدة النور – الشيخ علاء دمشير - المنيا مديرية أوقاف المنوفية الحمد – قرية صنصفط - منوف مديرية أوقاف الشرقية أبو زمزم – تلراك رضوان – الديسة – مركز ديرب نجم مديرية أوقاف كفر الشيخ الرحمن – نجع العريان – البرلس بلطيم الهدى – كفر المرازقة - قلين مديرية أوقاف الغربية النور العامرية – المحلة الكبرى مديرية أوقاف أسيوط النور – قرية النواورة البداري أما مساجد الصيانة والترميم التى سيتم افتتاحها فهى: مديرية أوقاف السويس مكة – المدينة الصناعية – حي الأربعين وابور الملح – وابور الملح – حي الجناين مديرية أوقاف الجيزة الضباط – مساكن الرماية - الهرم مديرية أوقاف المنوفية الكبير – قرية مجيريا - أشمون

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