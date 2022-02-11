جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة مع برنامج "نون القمة"، المذاع على قناة "أكسترا نيوز" الفضائية، مساء أمس الخميس.
وأشار هاشم إلى أن هذا الحافز يتمثل فى الإعفاء من 50% من القروض، لافتا إلى أن الفتاة التى تمحو أمية 10 أشخاص تحصل على شهادة الخدمة العامة.
وأضاف أن الوزارة أعلنت أن هناك مبادرة لمحو الأمية ضمن برنامج تكافل وكرامة، لافتا إلى أن السيدات اللاتى تتولى المناصب القيادية نسبتهم 50%
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مكافأة كبرى من التضامن لكل سيدة حصلت على شهادة محو الأمية (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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