موعد بدء تحرير استمارة الثانوية الأزهرية ورقيا

جدة - نرمين السيد - وأعلن القطاع، فى بيان له، أن تحرير استمارات الثانوية الأزهرية يبدأ يوم السبت الموافق 26 فبراير، وحتى يوم الخميس 24 مارس المقبل.

وألزم القطاع جميع المعاهد بأن يكون يوم السبت الموافق 8 أبريل آخر موعد لتحرير استمارات وكشوف الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة، مشددا على أنه يحظر على جميع المعاهد تحرير استمارات بعد هذا التاريخ ولا تسلم للطلاب استمارات فردية.

وتشمل تلك المواعيد الطلاب المتقدمين من الخارج والطلاب المقيدين دون تفرقة.

جديربالذكر، أن قطاع المعاهد الأزهرية أعلن بدء تسجيل استمارات الشهادة الثانوية للعام الدراسى 2022/2021، يوم السبت 19 فبراير الجارى، وحتى يوم الخميس 17 مارس، وإمكانية تسجيل الطلاب استمارات التقدم للامتحان إلكترونيا، على أن يقوم الطالب بعد انتهاء من التسجيل بطباعة الاستمارة، ويوقع عليها مع ولى أمره، ويسلمها إلى معهده، تمهيدًا لمراجعتها.