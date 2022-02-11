الكشف على 2460 مواطنا خلال القافلة الطبية بالإبراهيمية القبلية فى دمياط

جدة - نرمين السيد - واصلت مديرية الصحة بدمياط، جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بجميع التخصصات الطبية ومعملا ووحدتين للأشعة والسونار، وأيضا وحدة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية لأهالى القرى.





يأتى ذلك فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" بالمحافظة، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى القائم بعمل وزير الصحة والسكان. وفى هذا الصدد، قال مدير مديرية الصحة بدمياط الدكتور السيد عبد الجواد، إنه خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع جرى تنظيم قافلة بقرية الإبراهيمية القبلية بمركز كفر سعد، وتم توقيع الكشف الطبى على 2460 مواطنا، حيث تم تحويل 47 حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لـ 9 حالات، بالإضافة إلى إجراء 753 تحليلا معمليا وفحص 25 حالة، بالأشعة و42 حالة أخرى بإجراء السونار.

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