حمو بيكا يناشد وزير الشباب والرياضة:«ادعمنا عشان احنا من الشباب"

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استضاف برنامج وشوشة مطرب المهرجانات حمو بيكا، ودار اللقاء كل من أحمد الهواري ويمنى علي على قناة النهار، وفجر بيكا خلال الحلقة عدد من التصريحات جاء آخرها مناشدته لوزير الشباب والرياضة.

دوت الخليج يرصد مناشدة حمو بيكا لوزير الشباب خلال برنامج وشوشة

حمو بيكا يطالب وزير الشباب والرياضة بدعم مطربي المهرجانات

ختم حمو بيكا لقاءه مع أحمد الهواري ويمنى علي مقدمي برنامج وشوشة على قناة النهار، بمناشدته لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن يدعم كل مغني المهرجانات في أزمتهم مع نقابة الموسيقيين، وكل الجهات والشخصيات الذين يقاومونهم ويعملون على منعهم من العمل، وقال:"أدعمنا عشان احنا شباب"، وقال أنه لابد أن يهتم بكل الشباب وليس بالمنتخب الكروي أو الرياضيين المشهورين فقط.

تعليق أحمد الهواري على منع حمو بيكا من غناء المهرجانات في مصر

من جانبه، اختتم المذيع أحمد الهواري حلقة المغني الشعبي حمو بيكا، بمطالبته للفنان ونقيب الموسيقيين هاني شاكر أن ينظر مرة أخرى في قضية غناء المهرجانات، ومنعه لمغنين المهرجانات لممارستهم لمهنتهم في مصر، ودفعهم للسفر وتقديم هذا النوع من الغناء في البلاد العربية والأوربية، وقال:"لو سمحت يا أستاذ هاني أبحث في الموضوع مرة تانية، لو الأغاني مافيهاش ما يجرح الأخلاق أو يخالف القوانين والقيم اسمح لهم بالغناء مرة تانية".

واستكمل الهواري مناشدته لهاني شاكر وقال:"لو غناء المهرجانات لون غنائي له مُردينه ومحبيه يبقى مافيش مانع من وجوده في المجتمع طالما أن الناس بتستسيغه وبتحبه".

حمو بيكا:"أنا غنيت في كل جامعات مصر"

وصرح حمو بيكا مغني المهرجانات الشهير، خلال حلقته في برنامج وشوشة أنه قام بتقديم حفلات في كل جامعات مصر وقال:"أنا عندي صور وانا باغني في الجامعة الأمريكية والجامعة الفنسية، وغنيت في كل جامعات مصر"، وبعدها تحدث مستاءًا من منعه من الغناء في مصر وقال:"أنا أقدر أطلع من بلد لبلد عشان أغني، والناس بترحب بيا وتطلبني، لكن أنا عايز أغني هنا في بلدي"، وطالب من أي مسؤل كبير في مصر أن يدعمه ويقف أمام نقابة الموسيقيين التي ترغب منع هذا اللون من الغناء بدون سبب واضح.