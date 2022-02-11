/678733/حضور-مميز-للوزراء-والإعلاميين-في-العرض-الخاص-لمسرحية-كنز-الدنيا

يقام حاليًا العرض الخاص لمسرحية «كنز الدنيا» من بطولة عدد من الشباب الموهوب وذوي الهمم، تحت إشراف وإخراج الفنان أشرف عبد الباقي، الذي سبق وأعلن عن هذا العرض من خلال حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

دوت الخليج يرصد حضور الوزراء والشخصيات العامة في العرض الخاص لمسرحية كنز الدنيا

وزراء يحضرون العرض الخاص لمسرحية كنز الدنيا

بدأ العرض الخاص لمسرحية كنز الدنيا منذ قليل، بحضور كل من وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، ووزير الإتصالات الدكتور عمرو طلعت، ووزيرة الهجرة وشؤن المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، واستمتعوا في بدايته بعزف فرقة المكفوفات النور والأمل لمقطوعة موسيقية بديعة، وسط الأجواء المريحة للنفس والذهن.

حضور العرض الخاص لمسرحية كنز الدنيا

يصعد على المسرح مجموعة من الشباب الموهوبين من بينهم شباب ذوي الهمم شاركوا في احتفالية قادرون باختلاف التي أُقيمت في ديسمبر الماضي، وذلك بحضور بعض من نواب مجلس الشعب، وكل من رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي ورئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر، ووقيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

صحافيين وإعلامين في مسرحية من بطولة ذوي الهمم

حضر عدد من الصحفيين من بينهم: أحمد الطاهري رئيس تحرير روزاليوسف، أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، محمد الباز الكاتب الصحفى ، جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي، وجدي زين الدين رئيس تحرير الوفد، عبد الرازق توفيق رئيس تحرير الجمهورية.

بينما حضر عدد من الإعلاميين من ضمنهم: عمرو خليل، إيمان عز الدين، عمرو عبد الحميد، آية عبد الرحمن ونشأت الديهي، كما حضر رئيس تحرير إكسترا نيوز خالد مرسى.

الشركة المتحدة للخدمات اللإعلامية

تعد مسرحية كنز الدنيا هي تجربة جديدة على الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تأتي في إطار دعم الشركة للأعمال المسرحية في مصر، وتصليط الضوء على المواهب الجديدة، وتوصيل رسالة دمج ذوي الهمم في كافة المجالات الفنية وغيرها.

مسرحية كنز الدنيا

تدور مسرحية كنز الدنيا في إطار كوميدي إجتماعي، تحكي عن أسرة تكتش أن طفلها من متلازمة داون، وهنا تبدأ سرد القصة وعرض معانات ذوي الهمم في التعامل مع الناس ونظرة المجتمع لهم، وبينما يخرج العرض العديد من المواهب مثل الرسم والموسيقى وغيرها لأصحاب الهمم للنور.