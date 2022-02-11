/678739/نشرة-أخبار-الفن-عايدة-رياض-تكشف-عن-سبب-رفضها-الزواج-من-أحمد-بدير-عمرو-مصطفى-يمنع-الصحفيين-من-تصوير-عزاء-والدته-بمسجد-آل-رشدان-وهذا-سبب-توقف-برنامج-المصري-أفندي-لـ-محمد-علي-خير

شهدت الساحة الفنية ،اليوم الخميس، العديد من الأنباء الهامة والأحداث الفنية المشوقة واللافتة للإنتباه، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث فنية في إنتظارك.

عايدة رياض تكشف عن سبب رفضها الزواج من أحمد بدير

كشفت الفنانة عايدة رياض عن سبب رفضها الزواج من الفنان القدير أحمد بدير، لطالما طالتهم الشائعات بعدما عملا سويًا لمدة 4 سنوات بإحدى المسرحيات مشيرة إلى أن السبب يرجع إلى اتزانه.

قالت رياض خلال حلولها ضيفة على برنامج «كلام الناس»: "أنا بحب الراجل الشقي.. أستاذ بدير راسي وهادئ مش شقي".

عمرو مصطفى يمنع الصحفيين من تصوير عزاء والدته بمسجد آل رشدان

منع الملحن القدير عمرو مصطفي الصحفيين من التصوير خلال عزاء والدته المقام حاليًا بمسجد أل رشدان بمدينة نصر.

ورحلت والدة عمرو مصطفى يوم الثلاثاء الماضي والموافق 8 فبراير، وجاء نبأ الوفاة من خلال حساب الفنان أمير طعيمة الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، إذ كتب ناعيا الراحل: “خالص التعازي لصديقي عمرو مصطفى، في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، ربنا يتغمدها بواسع رحمته و انا لله و انا اليه راجعون”.

محمد علي خير يعلن توقف برنامجه «المصري أفندي» لهذا السبب

أعلن الإعلامي المصري محمد علي خير عن توقف برنامجه «المصري أفندي» المذاع عبر قناة «المحور»، وذلك لمدة أسبوع كامل نتيجة تعرضه لأزمة صحية مفاجأة.

وكشف خير عن سبب توقف برنامجه من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا: "راحة إجبارية بأمر الطبيب تمنعنا عن الظهور على الشاشة هذا الأسبوع، وتعاود الظهور مجددًا الخميس القادم بإذن الله ببرنامجكم المصري أفندي".

رنا رئيس تحيي الذكرى السنوية الأولى على رحيل والدها وجدها

أعربت الفنانة الشابة رنا رئيس عن افتقادها واشتياقها لوالدها وجدها إحياءً للذكرى السنوية الأولى على رحيلهما بسبب فيروس كورونا المستجد (Covid _ 19).

شاركت رئيس متابعيها صورة تجمعها بالراحلين عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليهما قائلة: "بكره الذكري السنوية الأولي لوفاة أغلي اثنان علي قلبي.. مش عارفة اقول اية ولا ابدا منين، انا بشوف ناس بتكتب كلام و بتعرف تعبر و تقول كل حاجة، بس للأسف كان نفسي اكون بعرف اكتب اللي حساه او حتي اقوله".

وتابعت: "بس مش بعرف يمكن من كتر الكلام و عدم الترتيب الداخلي او يمكن من عدم تصديقي للوقت و الوجع اللي عمال بيزيد كل يوم اكتر.. او من كتر كرهي للايام اللي بتعدي و انا مش مستوعبة انها بتعدي و انا وقفة عند نفس اليوم، بس بتيجي حاجة جواية تقلي اطمني فبطمن عليهم".

واستطردت رنا رئيس في تأثر: " مبقاش يهزني شيء بعدكم و كأن كل شيء باهت و ليس له طعم و لون، اه بعمل كل حاجة و عايزة اكون زي ما انتم ديماً بتتمنوا اكون بس انتم ديماً جوايا و حواليا في كل لحظة سواء كانت حلوة او وحشة مش بتفرقوني”.

واختتمت حديثها داعية المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته قائلة: “اللهم ارحمهم واسكنهم فسيح جناتك اللهم اجعل ذكراهم معمورا بالخير و اجعلهم من المستبشرين بجنات النعيم ويبقى الحب الذي لا ينتهي حتى و ان رحل تتسارع الأيام ولا يتسارع النسيان، كأن الرحيل كان بالأمس، بكره هيعدي ٣٦٥ يوم و هما في أحضان قبرهم، اللهم إنهم جاءوا ببابك وأناخوا بجانبك فجد عليهم بعفوك وإكرامك وجود احسانك اللهم إن ابي و جدي عاشوا طيبيين و رحلوا طيبين يارب طيب منزلتهم اللهم إني اشتقت لروح لن ترجع أبدا ولن يأتي مثلها أحد ولن يعوض مكانها أحد اللهم ارحمهم واغفرلهم اللهم أنت أعلم بما فعل غيابهم بي".