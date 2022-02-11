ليفربول يزيد أوجاع ليستر سيتي بهدفين فى الدوري الإنجليزي بمشاركة محمد صلاح

حقق فريق ليفربول انتصارا مثيرا على حساب نظيره ليستر سيتي بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2021-2022. جاء هدفا المباراة عن طريق النجم البرتغالي دييجو جوتا في الدقيقتين 34، و87 على التوالي.

بهذه النتيجة وصل ليفربول إلى النقطة 51 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي جمعها من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 6 وخسارة لقاءين وتسجيل 60 هدفاً وتليقي 19 فقط.

بينما تواجد ليستر سيتي في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 5 وخسارة 9 لقاءات وتسجيل 34 هدفاً وتلقي 39.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: كورتز جونز، فابينيو، تياجو ألكانترا.

خط الهجوم: جوتا، فيرمينو، لويس دياز.

بينما جاء تشكيل ليستر سيتي كالتالي: "كاسبر شمايكل، جاستين، أمارتي، نديدي، توماس، ألبرايتون، هال، سوماري، ناديسون، لوك مان، اوداكا".

ويلعب ليفربول 8 مباريات متتالية بداية من 13 فى الشهر الحالي ولمدة شهر فى فترة قصيرة، وتابعت، إن ليفربول سيلعب 5 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال تلك الفترة أيام 13 و19 و26 فبراير و5 و12 مارس ضد فرق بيرنلي ونوريتش سيتي وأرسنال ووست هام يونايتد وبرايتون على الترتيب.

كما سيلعب ليفربول مباريات الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا ضد إنتر ميلان الإيطالي يومي 16 فبراير و8 مارس، بالإضافة إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة ضد تشيلسي في 27 من الشهر الجاري.

ليفربول ضد ليستر سيتي

ليفربول ضد ليستر سيتي

ليفربول ضد ليستر سيتي