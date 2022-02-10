/678736/مصرع-شقيقين-ونجل-عمهما-داخل-بلاعة-صرف-صحي-أمام-محكمة-الفيوم

كان ثلاثة أشخاص قد لقوا مصرعهم اختناقاً بغاز الميثان الناتج عن مخلفات الصرف الصحي، أثناء قيامهم بمهام عملهم بمشروع إحلال وتجديد الصرف الصحي بشارع بطل السلام بمدينة الفيوم، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم انتشال الجثث الثلاثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لدفنهم بمسقط رأسهم بعزبة عاشور التابعة لمركز الفيوم.

دوت الخليج يرصد تفاصيل وفاة عمال الصرف الصحي الثلاث بمحافظة الفيوم.

نعى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عمال الصرف الصحي الثلاثة، الذين فاضت روحهم إلى بارئها اختناقاً داخل أحد آبار الصرف الصحي بمنطقة الحواتم، أثناء تأدية مهام عملهم.

وأعرب خالص تعازيه القلبية لأسر الضحايا، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

ووجه المحافظ، رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لإنهاء إجراءات دفن الضحايا، وتقديم الدعم اللازم لأسرهم، وكذلك فتح تحقيق عاجل للوقوف على جميع ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقصرين.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالتوجه غداً لزيارة أسر الضحايا بمقر إقامتهم، لبحث مطالبهم، وتيسير إجراءات تقديم الدعم اللازم لهم.