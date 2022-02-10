/678735/كل-شئ-باهت-بعدكم-رنا-رئيس-تحيي-الذكرى-السنوية-الأولى-على-رحيل-والدها-وجدها

دوت الخليج يرصد إحياء الفنانة رنا رئيس للذكرى السنوية الأولى على رحيل والدها وجدها.

ذكريات رنا رئيس مع والدها وجدها

شاركت رئيس متابعيها صورة تجمعها بالراحلين عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليهما قائلة: "بكره الذكري السنوية الأولي لوفاة أغلي اثنان علي قلبي.. مش عارفة اقول اية ولا ابدا منين، انا بشوف ناس بتكتب كلام و بتعرف تعبر و تقول كل حاجة، بس للأسف كان نفسي اكون بعرف اكتب اللي حساه او حتي اقوله".

وتابعت: "بس مش بعرف يمكن من كتر الكلام و عدم الترتيب الداخلي او يمكن من عدم تصديقي للوقت و الوجع اللي عمال بيزيد كل يوم اكتر.. او من كتر كرهي للايام اللي بتعدي و انا مش مستوعبة انها بتعدي و انا وقفة عند نفس اليوم، بس بتيجي حاجة جواية تقلي اطمني فبطمن عليهم".

رنا رئيس تعرب عن افتقادها لوالدها وجدها

واستطردت رنا رئيس في تأثر: " مبقاش يهزني شيء بعدكم و كأن كل شيء باهت و ليس له طعم و لون، اه بعمل كل حاجة و عايزة اكون زي ما انتم ديماً بتتمنوا اكون بس انتم ديماً جوايا و حواليا في كل لحظة سواء كانت حلوة او وحشة مش بتفرقوني”.

واختتمت حديثها داعية المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته قائلة: “اللهم ارحمهم واسكنهم فسيح جناتك اللهم اجعل ذكراهم معمورا بالخير و اجعلهم من المستبشرين بجنات النعيم ويبقى الحب الذي لا ينتهي حتى و ان رحل تتسارع الأيام ولا يتسارع النسيان، كأن الرحيل كان بالأمس، بكره هيعدي ٣٦٥ يوم و هما في أحضان قبرهم، اللهم إنهم جاءوا ببابك وأناخوا بجانبك فجد عليهم بعفوك وإكرامك وجود احسانك اللهم إن ابي و جدي عاشوا طيبيين و رحلوا طيبين يارب طيب منزلتهم اللهم إني اشتقت لروح لن ترجع أبدا ولن يأتي مثلها أحد ولن يعوض مكانها أحد اللهم ارحمهم واغفرلهم اللهم أنت أعلم بما فعل غيابهم بي".

"هذا اليوم الذكرى الاولى لرحيلكم لقد فارقتم الحياه جسداً وظلت روحكم باقيه في كل مكان وبقيت ذكرياتكم عالقه في اذهاننا وحاضره في حياتنا، لكم الحنين ودعوات السنين، لكم السلام والاشتياق.. لقد بكت عيني علي فراقكم حتي كادت أن تبيض من الدمع كما ابيضتْ عينا يعقوب حزنا على فراق يوسف، سيظل لساني يلهج باسمكم وينادي ويدعو إليكم في كل ثانية يا اغلي الغالين رحمكم الله وغفر لكم وجعلكم من سكان جنَّة النعيم ورفاق سيدنا محمد صلَّى الله عليه وسلّم، لقد فارقتوني وتركتم وراءكم مكانًا يضج بالشوق والمشتاقين.. سأظل افتخر بكم طوال حياتي”.

رنا رئيس تحتفل بعيد ميلادها ال 26

على الصعيد الآخر، احتفلت الفنانة رنا رئيس بذكرى ميلادها، إذا أنها من مواليد 14 ديسمبر 1994، حيث نشرت رئيس مقطع فيديو جديد عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهرت خلاله وهي تتألق بفستان أزرق وشعر كيرلي، وعلقت عليه قائلة: "تمنوا لي عام سعيد".