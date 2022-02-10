/678732/محمد-أبو-جبل-محمد-صلاح-دوره-بره-الملعب-أكتر-من-جوه

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أبو جبل في تصريحات تليفزيونية ببرنامج : معكم منى الشاذلي": "دور محمد صلاح بره الملعب أكبر من دوره جوه الملعب، وهو قائد حقيقي وفي ناس كتير ميعرفوش كدا"

وأضاف: " محمد صلاح جالي قبل ضربة جزاء ماني، عشان يوتره وهو كان عارف أنه جي وراه، وفعلا الموقف دا خد من تركيزه، ولعبها بشكل غير متقن ونجحت أني أتصدى للكورة".

وأكمل: " عصام الحضري معانا كحراس كلنا أسرة واحدة، وأي حد هيشارك فينا هيأدي كويس ويعمل دوره على أفضل ما يرام، الشناوي بدأ البطولة وكان ماشي بشكل كويس".

وزاد: " لما أنا شاركت بعد إصابة الشناوي أديت ما عليا، ونفس الكلام محمد صبحي لما شارك، ومحمود جاد لو لعب هيظهر بشكل مميز بردو، لأننا كلنا أسرة وبنكمل بعض".

وأشار: " أول مبلغ حصلت عليه كان 350 جنية من بترول أسيوط، وأفتخر بالظروف اللي مريت بها طوال مسيرتي".

وأختتم قائلاً:" في منتخب مصر بنام لوحدي في غرفة النوم، أنما في نادي الزمالك بقعد مع محمد عبد الشافي وأشرف بن شرقي".

انتظام سداسي الزمالك الدولي في تدريبات الفريق استعداداً لبترو أتليتيكو بإفريقيا

خاض نادي الزمالك تدريبه اليوم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار استعدادات الفريق للقاء بترو أتلتيكو الأنجولي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهد التدريب مشاركة السداسي محمد أبوجبل وأحمد فتوح ومحمود حمدي “الونش” ومحمود علاء وإمام عاشور وأحمد سيد ” زيزو”، بعد الراحة التي منحها لهم الجهاز الفني عقب العودة من صفوف المنتخب الوطني ، بعد المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت أخيرا في الكاميرون.

محمد أبو جبل: فيريرا كان بيقولي نمبر وان.. وهذا سر أسم جابسكي

تحدث محمد أبو جبل ارس مرمى منتخب مصر الوطني، ونادي الزمالك عن رغبته في الاحتراف قائلا:" كل واحد حلمه الاحتراف لكن للان معنديش عروض وملتزم بعقدي مع الزمالك ومافيش اي عروض واحب الاحتراف واجرب وهتنقلك وتطورك وفكرك يتغير".