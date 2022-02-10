/678731/حضور-قليل-من-نجوم-الفن-أبرز-اللقطات-من-عزاء-جرير-منصور

انتهى منذ قليل عزاء الفنان جرير منصور بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، والذي رحل عن عالمنا أول أمس الثلاثاء بعد تدهور حالته الصحية.

دوت الخليج يرصد أبرز اللقطات في عزاء الفنان الراحل جرير منصور.

واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء وعدد قليل من نجوم الفن، وهم الفنان الشاب أحمد خالد صالح وحماه الفنان هاني منها.

رحيل جرير منصور

جدير بالذكر أن المطرب الشاب هيثم سعيد هو من أعلن عن وفاة الفنان القدير جرير منصور يوم الإثنين الماضي.

وكتب هيثم سعيد عبر حسابه الرسمب على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: «توفي إلى رحمه الله الفنان المهندس جرير منصور، والذي أبدع في أدوار كتير من أول رجب فوق صفيح ساخن.. ورقة شفرة.. الهرم الرابع.. الريس عمر حرب.. وأعمال أخرى.. وكان راجل جميل جدًا على المستوى الشخصي، إنا لله وإنا إليه راجعون، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة”.

السيرة الذاتية للراحل جرير منصور

الفنان الراحل جرير منصور ينتمي لأسرة رياضية وكان بطلًا لمصر وإفريقيا في السباحة وحاصلًا على الحزام الأسود في الجودو، فضلًا على أنه احترف رياضة الملاكمة في أمريكا لمدة عامين.

وأقام جرير منصور عددًا من المعارض في الفنادق بشرم الشيخ والغردقة وكان صاحب شركة سينما، ومن ثم اقتحم مجال التمثيل وبرع في دور رجل المافيا.

بدأت انطلاقة جرير منصور الفنية في بداية السبعينيات، ولعب بالسينما والتليفزيون أدوارا ثانوية كدور العميل الأجنبى أو رجل المافيا او المهرب.

ومن أبرز أعماله الفنية فيلم "أسياد وعبيد"، وفيلم"الإنسان يعيش مرة واحدة"، مسلسل "كلام نسوان"، و مسلسل " المرافعه ".

واعتزل منصور التمثيل أكثر من ١٦ عام، وعاد من جديد من خلال فيلم أمير الظلام و ورقة شفرة ومسلسلات كلام نسوان، أزمة سكر، اغلى من حياتى.

آخر أعمال جرير منصور الفنية

وكانت آخر أعمال جرير منصور هو مشاركته بدور “والد ورد” في مسلسل “رحيم” للفنان ياسر جلال في دراما رمضان 2018، بطولة الفنانة اللبنانية نور، محمد رياض، حسن حسني، ومن تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج محمد سلامة.

و تدور أحداث المسلسل حول رحيم رجل أعمال مصري، يعمل في غسيل الأموال وتهريب الدولارات، ويٌقبض عليه ويسجن لفترة ليست قصيرة، وبعد خروجه من السجن، يفاجأ بأن رجاله استولوا على جميع ممتلكاته، وشرد أفراد أسرته، فيبدأ رحلة بحثه عنهم واسترداد ممتلكاته.