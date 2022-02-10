ياسمين رئيس تتألق بالعرض الافتتاحي لمسرحية «ريا وسكينة»..«صور»

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دوت الخليج يرصد كواليس مسرحية «أحفاد ريا وسكينة» للفنانة ياسمين رئيس.

مسرحية أحفاد ريا وسكينة

ولقد اُستنذفت جميع تذاكره، حيث قُدم عرضًا كامل العدد على مسرح بكر الشدي – البوليفارد، ومن المقرر أن تستمر المسرحية حتى يوم 12 فبراير المقبل، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

أبطال مسرحية أحفاد ريا وسكينة

وتخوض ياسمين رئيس أولى بطولتها المسرحية بمسرحية «أحفاد ريا وسكينة»، والعمل من بطولتها إلى جانب دينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد أوس أوس، وهي من تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، إشراف فني هادي الباجوري، ومن إخراج سامح بسيوني.

وتجسد ياسمين رئيس في مسرحية أحفاد «ريّا وسكينة» شخصية بوسى شوكت لاظلو التي تنتقل من حياة الدلع والعربيات والرفاهية والتسوّق، إلى درب حارة المهابيل حيث تصطدم بحياة شعبية لم تشهدها من قبل.

ياسمين رئيس تتألق في «قمر 14»

من جانبه، يُعرض لياسمين رئيس حاليًا فيلمها الجديد بعنوان «قمر 14» وهو من إخراج زوجها هادي الباجوري، وتجسد ياسمين خلال أحداث الفيلم شخصية أمينة التي تتعرض لتهديد السلاح من أحمد الفيشاوي، وذلك بعدما اكتشفت أنها ضحية مؤامرة كبيرة من أهلها، هدفها إبعادها عن حبيبها.

فيلم «قمر 14» بطولة نخبة من النجوم من بينهم خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، شيرين رضا، أحمد مالك، مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد، أحمد حاتم وخالد أنور، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

و تنتظر الفنانة ياسمين رئيس طرح فيلمها «جارة القمر» قريبًا بدور العرض السينمائية المختلفة.

ياسمين رئيس في حفل Joy awards

هذا وقد شاركت النجمة المصرية ياسمين رئيس، بحفل توزيع جوائز Joy Awards، المقام بالمملكة العربية السعودية، في إطار فعاليات موسم الرياض، وفي حضور عدد نجوم العالم والعرب، وتعتبر تلك هي النسخة الثانية للحفل حيث حققت النسخة الأولى نجاحًا كبيرًا، بمشاركة العديد من نجوم العالم العربي.

وأشاد به عدد كبير من الإعلاميين، على رأسهم الإعلامي المصري عمرو أديب.