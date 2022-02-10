/678726/التعادل-السلبي-يحسم-نتيجة-مباراة-الإسماعيلي-وفيوتشر-بالدوري-المصري

انتهت أحداث مباراة الإسماعيلي وفيوتشر، بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حاول الطرفين في أحداث المباراة من تسجيل هدف الفوز، ولكن تحفز الفريقين على نظافة الشباك، ذهب باللقاء في النهاية للتعادل السلبي.

في الشوط الأول شهد على شد من قبل الإسماعيلي وفيوتشر، في العديد من الكرات التي تم فصلها بالبطاقات الصفراء، بسبب الإلتحامات البدنية القوية.

بهذا التعادل السلبي حصد كل فريق في جعبته نقطة، ليظل الإسماعيلي في المركز القبل الأخير في جدول ترتيب الدوري، برصيد ثلاثة نقاط، فيما يحتل فيوتشر المركز الثالث عشر برصيد تسعة نقاط.

تشكيل الإسماعيلي أمام فيوتشر:

حراسة المرمى: عمر رضوان.

خط الدفاع: عصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد دسوقي.

خط الوسط: محمود عبد العاطي دونجا ومحمد عادل وجان موريل وعبد الرحمن مجدي وكارميلوا ألجازنزا.

خط الهجوم: دييجو فرندناو.

بلاء الإسماعيلي أمام فيوتشر:

ويجلس على مقاعد البدلاء كمال السيد في حراسة المرمى ومحمد عمار وعمرو الحلواني وعماد حمدي ومحمد مخلوف ومحمد عبد السميع وأحمد مدبولي وسايكو كونتيه ووجيه عبد الحكيم.

تشكيل فيوتشر أمام الإسماعيلي:

في حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: جوزيف جوناثان – محمود مرعي – سعد سمير – عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: عربي بدر – كريم نيدفيد - محمد رضا

خط الهجوم: أحمد رفعت – أليو نداي – أيمن الصفاقسي

قائمة فيوتشر لمواجهة الإسماعيلي:

حراسة المرمى: محمود جنش – محمود حمدي.

خط الدفاع: سعد سمير فارس طارق – مروان صحراوي – محمود شعبان – جوناثان – محمود مرعي.

خط الوسط: ناصر ماهر – عربي بدر – إسلام المصري – عبد الرحمن مانو – عمر كمال – محمد رضا – انيست ابل – كريم نيدفيد – أحمد رفعت – أشرف مجدي.

خط الهجوم: أيمن الصفاقسي – أليو نداي – صالح شحاته.