/678725/الاتحاد-الإفريقي-يعلن-تغيير-ملعب-مباراة-الأهلي-وصن-داونز-بإفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، عن تغيير ملعب مباراة ماميلو صن داونز بطل جنوب إفريقيا وضيفه الأهلي، ضمن منافسات المجموعة الأولى، من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي الأهلي مع الفريق الجنوب إفريقي ماميلو صن داونز، في الـ 25 من فبراير الجاري، في لقاء الذهاب والتي يحتضنها ملعب السلام بالقاهرة، في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

ويحل الأهلي ضيفاً في مباراة الذهاب علي ملعب صن داونز بجنوب إفريقيا، في الحادي عشر من مارس القادم، في لقاء الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022.

وتقام المباراة بين الأهلي وصن داونز ضمن الجولة الرابعة، على ملعب "رويال بافوكينغ"، بدلا من ملعب "لوكس موريبي" في مدينة بريتوريا لعدم جاهزية الملعب الفنية.

نتيجة مباراة الأهلي وبالميراس

سقط النادي الأهلي في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام بالميراس البرازيلي، بنتيجة هدفين دون رد.

يواصل النادي الأهلي المنافسة على مركز في بطولة كأس العالم للأندية، بعد السقوط أمام بالميراس بنصف نهائي مونديال الأندية، والتي تأتي المنافسة على المركز الثالث في البطولة.

جدول مباريات الأهلي المتبقية في الدور الأول

الجولة 10 – يلعب الأهلي ضد مصر للمقاصة يوم 22 من فبراير الجاري، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 11 – يلعب الأهلي ضد فاركو يوم 1 من مارس، على استاد الإسكندرية.

يعود الأهلي لمواجهة بيراميدز في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة يوم 8 من مارس.

الجولة 12 -سوف يتم تأجيل مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، بسبب مشاركته في دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة بين الفارس الأحمر وزعيم الثغر يوم 4 من أبريل، على استاد "الأهلي we السلام".

الجولة 13 – يلتقي الأهلي ضد المصري، يوم 9 من أبريل، على استاد برج العرب.

الجولة 14 – يلعب الأهلي ضد إيسترن كومباني، يوم 12 من أبريل، على استاد "الأهلي we السلام".

الجولة 15 – يلعب الأهلي ضد إنبي يوم 19 من أبريل، على استاد المقاولون العرب.