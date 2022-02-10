/678724/أبو-جبل-الحضري-دا-مشكلة-هو-صاحب-فكرة-الأزازة

تحدث محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر، حول أحداث كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أبو جبل في تصريحات تليفزيونية على قناة سي بي سي ببرنامج " معكم منى الشاذلي": " عصام الحضري دا مشكلة هو صاحب فكرة الأزازة، وانا نفذت تعليماته بشكل كويس، والفضل يرجع لربنا ثم الحضري".

وأضاف: " لما اتصبت قولتلهم مش هخرج من الملعب، حتى لو هلعب برجل واحده انا مكمل وهعمل أي حاجة عشان خاطر منتخب مصر".

وزاد: " بشكر الجهاز الفني والطبي، والناس دي مكنتش بتنام، ودكتور أبو العلا كان بيفضل سهران معانا عشان يجهزنا، ويرجعنا بسرعة من الإصابة".

وأختتم قائلاً:" ربنا مديني قوة تحمل كبيرة ومن زمان وأنا متعود على الصعوبات دي، عشان كدا قولت مش هخرج وهفضل مكمل في الملعب".

أحمد مرتضى: مجلس الزمالك سدد 42 مليون مستحقات لاعبي النادي

كشف أحمد مرتضى منصور، عضو نادي الزمالك، عن رقم المستحقات التي تكفل بها النادي، في الفترة السابقة، برئاسة مرتضى منصور، والتي بلغت قدرها 42 مليون.

وأضاف أحمد مرتضى عبر موقع النادي الرسمي: "مجلس إدارة الزمالك نجح في التوصل لاتفاق وإبرام تسويات مع كل اللاعبين والمدربين أطراف القضايا المرفوعة ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وتم إرسال دفعة أولى من مستحقاتهم".

تفاصل فواتير الـ 42 مليون

وأوضح أحمد مرتضى: "صرفنا 25 مليون جنيه لفرق الألعاب الأخرى، بالإضافة إلى سداد 22 مليون جنيه عبارة عن رواتب الموظفين والعمال بالنادي ومنها الرواتب المتأخرة من فترة تواجد اللجنة السابقة".

واختتم عضو مجلس الزمالك: "تم سداد مستحقات الموردين والمتعاملين مع النادي وقيمتها 10 ملايين جنيه".

ويلتقي الزمالك مع بترو أتليتيكو الأنجولي، السبت المقبل في لقاء يجمع بين الفريقين في أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2021/2022.

تنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك وبترو أتليتيكو الأنجولي، السبت المقبل في الساعة السادسة مساء، في لقاء يشهد عليه استاد القاهرة الدولي.