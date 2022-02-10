قرار جمهوري بتعيين مندوبين مساعدين بمجلس الدولة من دفعتي 2016 و2017

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 66 لسنة 2022 بتعيين مندوبين مساعدين بمجلس الدولة من خريجي دفعات 2016 و2017. نشر القرار في الجريدة الرسمية.

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