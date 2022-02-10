الإيسيسكو تشارك فى حفل إطلاق جائزة القدس الشريف للتميز الصحفى بالرباط

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، فى حفل إطلاق جائزة القدس الشريف للتميز الصحفى فى الإعلام التنموى، التى تأتى فى إطار التعاون بين وكالة بيت مال القدس الشريف والمعهد العالى للإعلام والاتصال بالمغرب من جهة، ومعهد الإعلام الحديث التابع لجامعة القدس بفلسطين من جهة أخرى.





وأفاد بيان للإيسيسكو بأنه تم إطلاق الجائزة خلال حفل استضافه مقر المعهد العالى للإعلام والاتصال بالرباط، اليوم الخميس، وشهد توقيع اتفاقية إطار لتعزيز التعاون والشراكة بين المعهد ووكالة بيت مال القدس الشريف، الهيئة التنفيذية للجنة القدس، التى يرأسها العاهل المغربى الملك محمد السادس. وأضاف البيان أن الجائزة تهدف إلى ترسيخ وعى الأجيال القادمة بتحديات القضية الفلسطينية وتشجيع الطلاب فى علوم الإعلام والاتصال فى المغرب والقدس بفلسطين لإنتاج محتوى إعلامى متعلق بواقع مدينة القدس ومستقبلها، حيث إن المشاركة بالجائزة مفتوحة لطلاب المعهد العالى للصحافة والإعلام بالرباط وطلاب معهد الإعلام الحديث بجامعة القدس، فى ثلاث فئات هى: الاستطلاع التليفزيونى- الاستطلاع الإذاعى- التقرير الصحفى المطبوع.

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