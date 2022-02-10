بعد طرحه «رامي الحمول».. بهاء سلطان يحيي حفلًا غنائيًا بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في هذا الموعد

/678720/بعد-طرحه-رامي-الحمول-بهاء-سلطان-يحيي-حفلا-غنائيا-بجامعة-مصر-للعلوم-والتكنولوجيا-في-هذا-الموعد

يستعد الفنان بهاء سلطان لإحياء حفلًا غنائيًا على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك يوم 4 مارس المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً.

دوت الخليج يرصد موعد حفل بهاء سلطان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

أحدث حفلات بهاء سلطان

ومن المقرر أن يقدم بهاء سلطان باقة من أروع أغانيه، وهي يا ترى، الواد قلبه بيوجعه، وأنا مصمم، احلف، 3 دقايق، وأنت بتكلمني، وأنت واخدها معايا تحدي، وغيرها من أغنياته المميزة.

من جانبه، طرح بهاء سلطان، مؤخرًا أغنية «رامي الحمول» وهي من تأليف محمد الخضراوي، وألحان محمد راج، وتوزيع ياسر ماجد، ومن إنتاج نصر محروس.

بهاء سلطان يطرح أغنية يومين حلوين

هذا وطرح المطرب بهاء سلطان أغنية يومين حلوين، والذي حققت نجاحا باهرا عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، من كلمات نصر محروس، وألحان حسين محمود، وتوزيع أمير محروس، تنفيذ وتريات سعيد كمال، جيتار روكت، طبلة سعيد أرتست، رق هشام العربي.

كلمات أغنية يومين حلوين

وتقول كلمات أغنية «يومين حلوين»: يومين حلوين ويومين وحشين وبتعدي، وناس حلوين وناس وحشين وبتعدي، بس اللي ليك أقرب ما ليك، الجرح منهم مش بيعدي، يفضل يألم في القلوب ألم السنين، يفضل يعلم في العيون دمع الحزين، كل اللي ليك ليه قسيوا عليك، قلبي يا مسكين أنا كل شيء كان حلو فيا، إديتهولكم من عينيا، وأما بشوف حاجة وحشة منكم كنت بكدب آه عينيا، حتى الليالي والسنين بقوا ذكرى في القلب الحزين، ليه كل غالي يطلع رخيص.

تفاصيل ألبوم سيجارة لنصر محروس وبهاء سلطان

وكان قد تحدث المنتج نصر محروس خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»، عن تفاصيل ألبومه الجديد الذي يجمعه بالفنان بهاء سلطان والسبب في نشوب أزمة قوية بينهما.

وقال نصر محروس خلال اللقاء، بأن الألبوم من 7 أو 8 سنوات، لكنه توقف بسبب مشاكل حدثت بينه وبين بهاء سلطان.