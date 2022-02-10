/678719/بحضور-نجوم-الفن-عمرو-مصطفى-يدخل-فى-نوبة-بكاء-بعزاء-والدته

دخل الملحن الكبير عمرو مصطفى بنوبة بكاء شديدة، أثناء تلقيه عزاء والدته، منذ قليل، بمسجد آل رشدان بمدينة نصر، وواساه أصدقاء من الفنانين لتهدئته.

دوت الخليجيرصد حضور نجوم الفن بالوطن العربي لتقديم واجب العزاء والدة عمرو مصطفى وانهيار الأخير.

كان من أوائل الحضور لعزاء والدة الملحن عمرو مصطفى كل من الشاعر أمير طعيمة الذي يساند مصطفى في تلقي العزاء في والدته، والشاعر أيمن بهجت قمر الذي حضر منذ قليل لمسجد آل رشدان بمدينة نصر لتقديم العزاء.

استقبل الفنان عمرو مصطفى العزاء من المخرج المسرحي خالد جلال، بنات المطرب الراحل عامر منيب العزاء الذي حضروا، منذ قليل، لتقديم واجب العزاء للملحن الشاب في والدته، ومساندته في هذه الفاجعة المؤلمة.

رامي صبري يعزي عمرو مصطفى

حرص الفنان رامي صبري على تعزية الملحن الكبير عمرو مصطفى بعد أن أعلن الفنان أمير طعيمة وفاة والدته، دون التصريح بأي شيء خاص بالجنازة أو تفاصيل الوفاة، وكتب رامي صبري عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"البقاء لله في وفاة والدة أخي وصديقي عمرو مصطفي".

وفاة والدة المحلن عمرو مصطفى

وجاء نبأ وفاة والدة عمرو مصطفى من خلال حساب الفنان أمير طعيمة الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، إذ كتب ناعيا الراحل:"خالص التعازي لصديقي عمرو مصطفى، في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، ربنا يتغمدها بواسع رحمته و انا لله و انا اليه راجعون".

اليسا تنعي عمرو مصطفي

نعت الفنانة اللبنانية إليسا الملحن المعروف عمرو مصطفي بعد وفاة والدته التي رحلت عن عالمنا، وذلك عبر صفحتها الشخصية “تويتر” قائلة:”يا رب يصبرك على المصاب الأليم بفقدان الأم. من أصعب تجارب الحياة العيش من دون أم، ورحيلها لو مهما تأخر مرحلة صعبة وأليمة، بصلي تكون نفسها بالسما ويكون مثواها الجنة، ويعطيكن الصبر والعزاء”.

تعليق عمرو مصطفى على أزمة مطربي المهرجانات

الجدير بالذكر، أنه علق الفنان عمرو مصطفى على أزمة منع مطربي المهرجانات التي شغلت عدد كبير من النجوم الكبار والنقاد، ناسبا نجاح هذا النوع من الأغاني إلى فشل أصحاب الموسيقى الراقية.

وكتب عمرو مصطفي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "التزمت الصمت كثيرًا في ما يحدث في الوسط الفني الغنائي لأسباب كثيرة، اولًا نحن أمام واقع أليم في انحدار الذوق العام وده ليس بسبب صانعي المهرجات ولكن بسبب أن القائمين على صناعة الموسيقى الراقية لم يقدموا ما ينافس هؤلاء (فشلو) فشل ذريع لم يحللوا أسباب النجاح".