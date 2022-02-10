نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل: زيادة مرتبات الموظفين 300 جنيه من أول يوليو 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة فى واحدة من الأخبار التى ينتظرها الموظفين فى الدولة بفارغ الصبر قرار زيادة مرتبات الموظفين بالدولة فى أول يوليو من كل عام، وفى هذا العام ينتظر الموظفين زيادة فى المرتبات تبلغ قيمتها 300 جنيه للعاملين بالحكومة سواء من ينطبق عليه قانون الخدمة المدنية، أو الموظفين الذين لا ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية من خلال زيادة الحوافز وعلاوة دورية لكل منهما.

وتعد زيادة مرتبات الموظفين من الموضوعات الهامة التى ناقشتها الحكومة فى اجتماعها اليوم بمجلس الوزراء، حيث وافق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مجموعة من القرارات الهامة التى من شأنها زيادة الحد الأدني للأجور لجميع العاملين بالدولة وذلك اعتباراً من الأول من يوليو 2022.

وبناء على موافقة الدكتور مصطفى مدبولى على حزمة القرارات التى تتضمن زيادة الحوافز والمنح والعلاوات للموظفين وكذلك موافقته على إقرار مخصصات مالية للتعينات الجديدة فى قطاع التعلم وقطاع الصحة، بعد عرض هذه القرارات من خلال الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مقدم من رئيس المجلس بتعديل قيمة الحد الأدني للأجور لجميع الموظفين العاملين بالدولة بالأجهزة المختلفة والهيئات العامة والخدمية والاقتصادية وذلك اعتباراً من أول يوليو 2022.

تفاصيل زيادة مرتبات الموظفين فى أول يوليو 2022

وقد جاء فى نص المادة الأول من مشروع القرار بأن يتمم زيادة الحد الأدني للأجور بقيمة 300 جنيه لجميع الدرجات المالية، وبالتالى يكون الحد الأدني للأجور للدرجات المالية كالتالي:-

8700 جنيه لكل من هو موظف على الدرجة الممتازة.

6300 جنيه للموظفين الذين يعملون على للدرجة العالية.

5100 جنيه لمن يعمل على درجة مدير عام.

4500 جنيه للعاملين على الدرجة الأولي.

3900 جنيه للموظفين على الدرجة الثانية.

3420 جنيه لمن هم على الدرجة الثالثة.

3180 جنيه للعاملين على الدرجة الرابعة.

2940 جنيه للموظفين العاملين بالحكومة على الدرجة الخامسة.

2700 جنيه لكل من يعمل بالحكومة على الدرجة السادسة.

والزيادة فى مرتبات الموظفين بالحكومة تأتى ضمن مجموعة من القرارات التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحكومة لاتخاذها وذلك بهدف رفع المعاناة عن الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة ومحدودى الدخل لمواجهة أعباء ومتطلبات المعيشة.