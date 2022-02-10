"محمد صلاح" احتياطياً.. تشكيل ليفربول أمام ليستر سيتي

كشف المدير الفني لنادي ليفربول، يورجن كلوب، عن التشكيل الأساسي لمواجهة ليستر سيتي، في المباراة التي تقام على ملعب آنفيلد، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، ويتبقى له أمام ليدز يونايتد، فيما يتواجد ليستر سيتي في المركز الـ12 برصيد 26 نقطة. ويتواجد الدولي المصري محمد صلاح على مقاعد بدلاء فريق ليفربول حيث يعد الفرعون هداف الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي حيث عاد اللاعب الى صفوف الريدز بعد انقطاع دام 39 يوماً بسبب مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية.

إليكم تشكيل المدرب يورغن كلوب لمواجهة #ليفربول_ليستر

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