تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الثلاثاء بجميع الأنحاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل ، حيث يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية، مائل للبرودة على السواحل الشرقية وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.
وتنشرصوت الأمة لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل كما يلى:
درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 11 فبراير:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 10 درجة
السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة
جنوب سيناء العظمى 21 درجة الصغرى 13 درجة
شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 06 درجة
جنوب الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 08 درجة
درجات الحرارة المتوقعة السبت 12 فبراير:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 11 درجة
السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 13 درجة
جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة
شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 07 درجة
جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 09 درجة
درجات الحرارة المتوقعة الأحد 13 فبراير:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 11 درجة
السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 12 درجة
جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 13 درجة
شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 08 درجة
جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 10 درجة
درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 14 فبراير:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة
السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 12 درجة
جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 13 درجة
شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 08 درجة
جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 10 درجة
درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 14 فبراير:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة
السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 12 درجة
جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 13 درجة
شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 08 درجة
جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 10 درجة
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