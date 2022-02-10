السبت.. فتح باب التظلمات بالإدارات التعليمية للشهادة الإعدادية فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أشرف سَلومَة، بدء تلقِّى التظلُّمات من نتائج الشهادة الإعداديِّة للفصل الدراسى الأول يوم السبت 12 فبراير، عن طريق الإدارة التعليميَّة التابعة لها المدرسة، ولمُدة خمسةَ عشر يومًا من تاريخ إعلان النتيجة.





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