محافظ بورسعيد يتابع آخر تطورات الموقف الحالى مع لجنة إدارة كورونا

جدة - نرمين السيد - عقد عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا موسعا بلجنة إدارة أزمة كورونا ببورسعيد، لاستعراض آخر التطورات حول الوضع الراهن للفيروس الحالى، وجهود الأطقم الطبية فى تطعيم المواطنين باللقاح المضاد للفيرس.





جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، ويوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، ومدير مديرية الصحة ببورسعيد، وممثلى هيئة الرعاية الصحية وعميد كلية الطب وعدد من الجهات الطبية ببورسعيد. وناقش محافظ بورسعيد الإجراءات المتبعة بمستشفيات المحافظة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، حيث استمع لشرح موجز من الحضور عن جهود مواجهة الفيروس وتطورات الوضع، ومعدلات تلقى المواطنين للقاح المضاد للفيروس، مشددا أهمية تلقى لقاح كورونا لجميع المواطنين لمواجهة تداعيات الفترة الراهنة. ووجه المحافظ بتكثيف العمل خلال الفترة القادمة، مؤكدا توفير كافة الدعم للنظام الصحى بالمحافظة، كما تأكد المحافظ من توافر المستلزمات والأدوات الطبية والعلاجية الخاصة بالفيروس المستجد، ومتابعة الأرصدة المتوفرة من المستلزمات الطبية، وكذا التأكد من أسلوب استقبال المواطنين وتقديم الخدمة الصحية، مؤكدا ضرورة وعى المواطن والاستمرار فى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية.

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