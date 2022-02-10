/678717/هاني-رمزي-ومحمد-حماقي-يشاركان-في-عزاء--والدة-عمرو-مصطفى

يتلقى الملحن عمرو مصطفى العزاء في والدته، بعد ما قضى المرض عليها وأنهك قواها يوم الثلاثاء الماضي، ومن بعدها تنهال التعزيات على عمرو، ويستقبل العزاء حاليًا في مدينة نصر، بمسجد آل رشدان.

دوت الخليج يرصد حضور الفنانون والنجوم لعزاء والدة عمرو مصطفى

هاني رمزي يقدم واجب االعزاء في والدة عمرو مصطفى

قدم الفنان هاني رمزي واجب العزاء في وفاة والدة الملحن عمرو مصطفى منذ قليل، في مسجد آل رشدان في مدينة نصر، وكان الشاعر أمير طعيمة إلى جانب عمرو في إستقبال العزاء.

محمد حماقي يحضر عزاء والدة عمرو مصطفى

قام المطرب محمد حماقي في التوجه إلى عزاء والدة الملحن عمرو مصطفى لتقديم واجب العزاء، ومواساة صديقه عمرو بعد الفاجعة التي أصابته بعد وفاة والدته يوم الثلاثاء الماضي بسبب أزمة صحية.

منع عمرو مصطفى المصورين في العزاء

منع الملحن القدير عمرو مصطفي الصحفيين من التصوير خلال عزاء والدته، وكان من بين الحضور المخرج خالد جلال، الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، وعدد من النجوم ومحبي عمرو مصطفى وأقاربه.

ورحلت والدة عمرو مصطفى يوم الثلاثاء الماضي والموافق 8 فبراير، وجاء نبأ الوفاة من خلال حساب الفنان أمير طعيمة الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، إذ كتب ناعيا الراحل: “خالص التعازي لصديقي عمرو مصطفى، في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، ربنا يتغمدها بواسع رحمته و انا لله و انا اليه راجعون”.

شيرين عبد الوهاب تعزي عمرو مصطفى عبر فيسبوك

هذا وقد نعت الفنانة شيرين عبد الوهاب الملحن المعروف عمرو مصطفي بعد وفاة والدته التي رحلت عن عالمنا، بعد صراع مع المرض.

وكتبت شيرين عبد الوهاب عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” قائلة:”خالص التعازي لصديقي عمرو مصطفي في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، ربنا يتغمدها بواسع رحمته و انا لله و انا اليه راجعون”.

كما نعته الفنانة السورية أصالة وكتبت عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” قائلة: “العمر الطويل لأخي وصديقي عمّر مصطفى والله يصبرك على رحيل والدتك الله يرحمها ويجعل مثواها الجنه ويحفظ لك عيلتك ويحفظك”.