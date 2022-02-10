/678715/نجوم-الفن-يقدمون-واجب-العزاء-في-وفاة-والدة-عمرو-مصطفى

يتواجد الملحن عمرو مصطفى الآن في مسجد آل رشدان بمدينة نصر؛ ليستقبل العزاء في والدته التي توفاها الله يوم الثلاثاء الماضي، وبدأ الفنانو بالتواجد منذ قليل.

دوت الخليج تتابع عزاء والدة عمرو مصطفى في مدينة نصر

حضور الشعراء المصريين لعزاء والدة عمرو مصطفى

كان من أوائل الحضور لعزاء والدة الملحن عمرو مصطفى كل من الشاعر أمير طعيمة الذي يساند مصطفى في تلقي العزاء في والدته، والشاعر أيمن بهجت قمر الذي حضر منذ قليل لمسجد آل رشدان بمدينة نصر لتقديم العزءا.

خالد جلال وهاني رمزي في عزاء والدة عمرو مصطفى

أستقبل الفنان عمرو مصطفى العزاء من المخرج المسرحي خالد جلالا الذي حضر منذ قليل لتقديم واجب العزاء للملحن الشاب في والدته، ومساندته في هذه الفاجعة المؤلمة.

بنات عامر منيب في عزاء والدة عمرو مصطفى

حضرت بنات المطرب الراحل عامر منيب لتقديم العزاء للملحن عمرو مصطفى في والدته، التي توفها الله يوم الثلاثاء الماضي، بعد صراع مع المرض.

رامي صبري يعزي عمرو مصطفى

حرص الفنان رامي صبري على تعزية الملحن الكبير عمرو مصطفى بعد أن أعلن الفنان أمير طعيمة وفاة والدته، دون التصريح بأي شيء خاص بالجنازة أو تفاصيل الوفاة، وكتب رامي صبري عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"البقاء لله في وفاة والدة أخي وصديقي عمرو مصطفي".

وفاة والدة المحلن عمرو مصطفى

وجاء نبأ وفاة والدة عمرو مصطفى من خلال حساب الفنان أمير طعيمة الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، إذ كتب ناعيا الراحل:"خالص التعازي لصديقي عمرو مصطفى، في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، ربنا يتغمدها بواسع رحمته و انا لله و انا اليه راجعون".

تعليق عمرو مصطفى على أزمة مطربي المهرجانات

الجدير بالذكر، أنه علق الفنان عمرو مصطفى على أزمة منع مطربي المهرجانات التي شغلت عدد كبير من النجوم الكبار والنقاد، ناسبا نجاح هذا النوع من الأغاني إلى فشل أصحاب الموسيقى الراقية.

وكتب عمرو مصطفي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "التزمت الصمت كثيرًا في ما يحدث في الوسط الفني الغنائي لأسباب كثيرة، اولًا نحن أمام واقع أليم في انحدار الذوق العام وده ليس بسبب صانعي المهرجات ولكن بسبب أن القائمين على صناعة الموسيقى الراقية لم يقدموا ما ينافس هؤلاء (فشلو) فشل ذريع لم يحللوا أسباب النجاح".