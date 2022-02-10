/678713/عايدة-رياض-تكشف-عن-سبب-رفضها-الزواج-من-أحمد-بدير-مش-شقي

كشفت الفنانة عايدة رياض عن سبب عدم زواجها من الفنان القدير أحمد بدير، لطالما طالتهم الشائعات بعدما عملا سويًا لمدة 4 سنوات بإحدى المستشفيات.

دوت الخليج يرصد سبب عدم زواج الفنانة عايدة رياض من الفنان أحمد بدير.

عايدة رياض ببرنامج كلام الناس

قالت رياض خلال حلولها ضيفة على برنامج «كلام الناس»: "أنا بحب الراجل الشقي.. أستاذ بدير راسي وهادئ مش شقي".

آخر أعمال عايدة رياض

من ناحية أخرى تعد حدوتة "هدف نبيل" من مسلسل "ورا كل باب" هى آخر أعمال الفنانة عايدة رياض، والتي يقوم ببطولتها صلاح عبد الله، محمود البزاوى، ديانا هشام، شريف خير الله وإخراج أيمن صقر وعرض المسلسل على قناة "الحياة".

وسبق وأن تصدرت الفنانة عايدة رياض قائمة محتويات الأكثر بحثًا على مؤشر البحث العالمي جوجل ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي بعد إدلائها بتصريحات مثيرة عن الرسول سيدنا محمد "صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين"، وجاء ذلك بعد التطاول على رسولنا الكريم فى فرنسا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والشعب الفرنسي، ما أثار ضجة السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة.

صرحت رياض من خلال منشور مكتوب على حساب يحمل اسمها، عبر موقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك"، قائلة: "أنا مسيحية وأكيد ميرضنيش إن حد يغلط في الرسول "عليه الصلاة والسلام".. كلنا واحد يارب انصرنا على القوم الكافرين.. إلا رسول الله"، كاشفة عن ديانتها الحقيقية وهي المسيحية، فبالرغم من ذلك كانت ضمن من هاجموا الرئيس الفرنسي والفرنسيين بعد نشر الصور المسيئة للرسول.

وتابعت عايدة رياض فى أحد تصريحاتها الصحفية: "أنا فعلا مسيحية، وسمعت عن حساب الفيسبوك الذي يحمل اسمي منذ فترة، ولكن وقتي لم يسمح لتوضيح ذلك، كما أنه لم يؤذيني بشيء بمنشوراته بل بالعكس، كلامه معقول وفي حدود الأدب والأخلاق، ولكن أنا مليش علاقة بالسوشيال ميديا أوي".

انطلاقة عايدة رياض الفنية

جدير بالذكر أن عايدة رياض بدأت مشوارها الفني في عام 1972 وخلال هذه السنوات الطويلة قد نجحت في أن تقدم عدد كبير من الأعمال الفنية المميزة والتي ساعدت بشكل كبير في إيصال عايدة رياض إلى مرتبة مميزة بين كل نجمات السينما في مصر.