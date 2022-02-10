/678711/عمرو-مصطفى-يمنع-الصحفيين-من-تصوير-عزاء-والدته-بمسجد-آل-رشدان

دوت الخليج يرصد منع المحلن عمرو مصطفي الصحفيين بتصوير العزاء بمسجد أل رشدان

ورحلت والدة عمرو مصطفى يوم الثلاثاء الماضي والموافق 8 فبراير، وجاء نبأ الوفاة من خلال حساب الفنان أمير طعيمة الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، إذ كتب ناعيا الراحل: “خالص التعازي لصديقي عمرو مصطفى، في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، ربنا يتغمدها بواسع رحمته و انا لله و انا اليه راجعون”.

شيرين عبد الوهاب تنعي وفاة والدة عمرو مصطفى

هذا وقد نعت الفنانة شيرين عبد الوهاب الملحن المعروف عمرو مصطفي بعد وفاة والدته التي رحلت عن عالمنا، بعد صراع مع المرض.

وكتبت شيرين عبد الوهاب عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” قائلة:”خالص التعازي لصديقي عمرو مصطفي في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، ربنا يتغمدها بواسع رحمته و انا لله و انا اليه راجعون”.

كما نعته الفنانة السورية أصالة وكتبت عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” قائلة: “العمر الطويل لأخي وصديقي عمّر مصطفى والله يصبرك على رحيل والدتك الله يرحمها ويجعل مثواها الجنه ويحفظ لك عيلتك ويحفظك”.

عمرو مصطفى يعلق على أزمة مطربي المهرجانات

الجدير بالذكر، أنه علق الفنان عمرو مصطفى على أزمة منع مطربي المهرجانات التي شغلت عدد كبير من النجوم الكبار والنقاد، ناسبا نجاح هذا النوع من الأغاني إلى فشل أصحاب الموسيقى الراقية.

وكتب عمرو مصطفي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «التزمت الصمت كثيرًا في ما يحدث في الوسط الفني الغنائي لأسباب كثيرة، اولًا نحن أمام واقع أليم في انحدار الذوق العام وده ليس بسبب صانعي المهرجات ولكن بسبب أن القائمين على صناعة الموسيقى الراقية لم يقدموا ما ينافس هؤلاء (فشلو) فشل ذريع لم يحللوا أسباب النجاح».

وتابع: «الآن بعد ثلاثة سنوات من فشلهم حان الوقت الآن لأخذ خطوات جدية للمنافسة بدون منع لأن بمجرد نزول الشكل الجديد للموسيقى الحقيقية وهذا الشكل يكون قريب من فكر هذا الجيل ويمتعه بشكل يستوعب فكرة ستنتهي هذه الظاهره تلقائيا».