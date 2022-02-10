مدبولى يترأس الاجتماع الثانى للمجلس التنسيقى للسياسات النقدية والمالية

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثانى للمجلس التنسيقى للسياسات النقدية والمالية، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور أشرف العربى، عضو المجلس من ذوى الخبرة، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، ومحمد الأتربى، رئيس اتحاد بنوك مصر، ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، وعضو المجلس من ذوى الخبرة، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى، والدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس النواب، وعضو المجلس من ذوى الخبرة، ومسئولى الوزارات، والجهات المعنية.





وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية الانعقاد الدورى لاجتماع المجلس التنسيقى للسياسات النقدية والمالية، الذى يأتى تأسيسه فى وقت مهم للغاية؛ إذ تسعى الحكومة بكل قوة لاستكمال ما بدأته من مشروعات تستهدف بناء اقتصاد راسخ فى ظل أوضاع اقتصادية عالمية غير مستقرة نتيجة تداعيات جائحة "كورونا" المستمرة.

وركز الاجتماع على مناقشة المستهدفات الحكومية لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى، وفى هذا السياق، تمت الإشارة إلى أن وزارة المالية تعاملت بتوازن من خلال تحفيز النشاط الاقتصادى بالتوازى مع الحفاظ على مسار الضبط المالى.

وساهمت هذه الجهود فى تحجيم الزيادة فى نسبة المديونية للناتج المحلى لتصل إلى 91.6% من الناتج المحلى الإجمالى فى يونيو 2021 مقارنة بـ 108% من الناتج المحلى الإجمالى فى يونيو 2017، مع استهداف خفض المديونية إلى نحو 82.5% من الناتج مع نهاية يونيه 2026.

وتم التطرق إلى استمرار تحقيق فائض أولى بنحو 2% سنويا من الناتج المحلى الاجمالى، وزيادة نسبة الإيرادات الضريبية.

وخلال ذلك، تم التأكيد على العمل على سرعة المسار النزولى للدين خلال الفترة المقبلة.

كما تم التطرق إلى أن زيادة الصادرات المصرية هى أولوية قصوى للحكومة خلال الفترة المقبلة.