عايدة رياض عن طليقها محرم فؤاد: « ضربني بالقلم ومندمتش على انفصالي منه»

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دوت الخليج يرصد تصريحات عايدة رياض عن حياتها الزوجية.

عايدة رياض تفجر تفاصيل صادمة عن حياتها الزوجية مع محرم فؤاد

قالت رياض خلال حلولها ضيفة على برنامج «كلام الناس»: " جوازي من محرم فؤاد هو اللي عطلني في التمثيل.. كان قافل عليا وبيغير جدًا، كان عصبي وبيفضل يزعقلي جامد، ضربني بالقلم في شهر العسل بلندن ".

عايدة رياض تتلقى ضرب مبرح من زوجها

وتابعت: "ضربني ضرب ابن لذينة زي المجانين، بليغ حمدي هو اللي حاش عني وقاله دا ممكن تنزل تبلغ عنك.. ضربني بعد ما سمعني بتكلم في التليفون عن اللي كنت بحبه ومرتبطة بيه قبل كده".

آخر أعمال عايدة رياض

من ناحية أخرى تعد حدوتة "هدف نبيل" من مسلسل "ورا كل باب" هى آخر أعمال الفنانة عايدة رياض، والتي يقوم ببطولتها صلاح عبد الله، محمود البزاوى، ديانا هشام، شريف خير الله وإخراج أيمن صقر وعرض المسلسل على قناة "الحياة".

وسبق وأن تصدرت الفنانة عايدة رياض قائمة محتويات الأكثر بحثًا على مؤشر البحث العالمي جوجل ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي بعد إدلائها بتصريحات مثيرة عن الرسول سيدنا محمد "صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين"، وجاء ذلك بعد التطاول على رسولنا الكريم فى فرنسا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والشعب الفرنسي، ما أثار ضجة السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة.

صرحت رياض من خلال منشور مكتوب على حساب يحمل اسمها، عبر موقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك"، قائلة: "أنا مسيحية وأكيد ميرضنيش إن حد يغلط في الرسول "عليه الصلاة والسلام".. كلنا واحد يارب انصرنا على القوم الكافرين.. إلا رسول الله"، كاشفة عن ديانتها الحقيقية وهي المسيحية، فبالرغم من ذلك كانت ضمن من هاجموا الرئيس الفرنسي والفرنسيين بعد نشر الصور المسيئة للرسول.

وتابعت عايدة رياض فى أحد تصريحاتها الصحفية: "أنا فعلا مسيحية، وسمعت عن حساب الفيسبوك الذي يحمل اسمي منذ فترة، ولكن وقتي لم يسمح لتوضيح ذلك، كما أنه لم يؤذيني بشيء بمنشوراته بل بالعكس، كلامه معقول وفي حدود الأدب والأخلاق، ولكن أنا مليش علاقة بالسوشيال ميديا أوي".

انطلاقة عايدة رياض الفنية

جدير بالذكر أن عايدة رياض بدأت مشوارها الفني في عام 1972 وخلال هذه السنوات الطويلة قد نجحت في أن تقدم عدد كبير من الأعمال الفنية المميزة والتي ساعدت بشكل كبير في إيصال عايدة رياض إلى مرتبة مميزة بين كل نجمات السينما في مصر.