/678706/تشكيل-مباراة-الإسماعيلي-وفيوتشر-بالدوري-الممتاز

تنطلق صافرة بداية مباراة الإسماعيلي وفيوتشر في الساعة الثامنة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق صافرة بداية مباراة الإسماعيلي وفيوتشر في الساعة الثامنة مساء، في لقاء يشهد عليه ملعب الإسماعيلية.

تشكيل الإسماعيلي أمام فيوتشر:

حراسة المرمى: عمر رضوان.

خط الدفاع: عصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد دسوقي.

خط الوسط: محمود عبد العاطي دونجا ومحمد عادل وجان موريل وعبد الرحمن مجدي وكارميلوا ألجازنزا.

خط الهجوم: دييجو فرندناو.

بلاء الإسماعيلي أمام فيوتشر:

ويجلس على مقاعد البدلاء كمال السيد في حراسة المرمى ومحمد عمار وعمرو الحلواني وعماد حمدي ومحمد مخلوف ومحمد عبد السميع وأحمد مدبولي وسايكو كونتيه ووجيه عبد الحكيم.

تشكيل فيوتشر أمام الإسماعيلي:

في حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: جوزيف جوناثان – محمود مرعي – سعد سمير – عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: عربي بدر – كريم نيدفيد - محمد رضا

خط الهجوم: أحمد رفعت – أليو نداي – أيمن الصفاقسي

موقف الفريقين في الدوري الممتاز

يبحث الإسماعيلي عن تحقيق الفوز الأول له في بطولة الدوري الممتاز، في هذه النسخة، بعد تأخرة في جدول ترتيب البطولة في المركز القبل الأخير برصيد نقطتين.

فيما يبحث فيوتشر عن تواصل سلسلة انتصاراته، بعد تقديم مباريات قوية وإيجابية في بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، ويحتل الفريق المركز الثالث عشر، في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط.

قائمة فيوتشر لمواجهة الإسماعيلي:

حراسة المرمى: محمود جنش – محمود حمدي.

خط الدفاع: سعد سمير فارس طارق – مروان صحراوي – محمود شعبان – جوناثان – محمود مرعي.

خط الوسط: ناصر ماهر – عربي بدر – إسلام المصري – عبد الرحمن مانو – عمر كمال – محمد رضا – انيست ابل – كريم نيدفيد – أحمد رفعت – أشرف مجدي.

خط الهجوم: أيمن الصفاقسي – أليو نداي – صالح شحاته.

أبرز صفقات فيوتشر في الإنتقالات الشتوية

وأعلن الحساب الرسمي لفيوتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن التعاقد مع 3 لاعبين دفعة واحدة، وكان أنهى الفريق إجرائات ضمهم ولكن لم يعلنوا بشكل رسمي.

ونجح فيوتشر في ضم التونسي مروان الصحراوي لاعب الإسماعيلي السابق، والمدافع سليمان خالد بالإضافة إلى استعارة عبد الرحمن مانو من النادي الأهلي.