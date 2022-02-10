/678703/مباراة-الأهلي-والهلا-السعودي-فرصة-لمثيري-الفتن-نبيل-الحلفاوي-يحذر-الشعب-المصري

تقام مبارة كرة قدم بين الفريقين الأهلي المصري والهلال السعودي يوم السبت القادم، في تمام الساعة 3 مساءًا، مما يدع مجالًا للأخذ والرد في الفترة القادمة بين الشعبين الشقيقين المصري والسعودي، لذلك بعث الفنان نبيل الحلفاوي بتحذير هام لمتابعيه على تويتر من محبي كرة القدم.

دوت الخليج يرصد تحذير نبيل الحلفاوي لمحبي كرة القدم لعدم الإنصياع وراء مثيي الفِتَن

تحذير نبيل الحلفاوي

كتب الفنان نبيل الحلفاوي من خلال حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر الذي يعتبره منصة هامة للمشاركة مع جمهوره ومتابعيه، تحذيرًا لعد الإندفاء لمهاجمة الفريق السعودي الذي سوف يلاقيه فريق الأهلي يوم السبت القادم، وقال:" تحذير واجب.. الأهلي المصري vs الهلال السعودي.. فرصة ذهبية لمثيري الفتن والساعين إلى الوقيعة، نعرف مقدمًا أننا سنقرأ من هنا وهناك تجاوزات وتجريحات".

واستكمل الحلفاوي كلامه وطالب من جمهوره التروي وعد الإنفعال والتجريح في الآخر وكتب:"تجاهلوهم ولا تتحمسوا بحسن نية لتردوا الصاع صاعين فهذا بالضبط هدفهم... شجعوا فريقكم بل ولا مانع من تراشقات الصحاب المحصنة بالمحبة والإخاء".

تعليقات رواد تويتر على تحذير نبيل الحلفاوي

علق عدد كبير من متابعي الفنان نبيل الحلفاوي من محبي كرة القدم على التحذير الذي نشره على تويتر بخصوص مباراة الأهلي والهلال السعودي القادمة، فقال أحدهم:" كان نفسي اكتب الكلمتين دول - تسلم يافنان ياكبير"، ومنهم من كتب:" الى هواة الفتنة والعداء والتعصب والوقيعة يوم السبت المقبل الاهلى السعودى سيقابل الهلال المصرى فى لقاء لمدة ٩٠ دقيقة ولن نسمح لكم بالوقيعة بين بلدين متحابين لقاء يبدأ و ينتهى بين اشقاء بكل روح رياضية"، وآخر قال:" المحبة والإخاء سيظلا قائمين بين الشعبين المصري والسعودي وجميع اخواتنا في جميع الدول العربية بإذن الله".

دعم نبيل الحلفاوي للمنتخب المصري

كتب نبيل الحلفاوي دعمًا للاعبي المنتخب المصري بعد عدم حصولهم على كأس الأمم الإفريقية، ولرفع الوعي لدى المواطنين.

كتب من خلال حسابه الرسمي على تويتر قائلاً:”إوعوا حد يزعل.. مش معقول ندلق دش بارد على المجهود الجبار اللي عملوه ولادنا عشان يفرحوا الملايين.”